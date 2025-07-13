Крупный ландшафтный пожар выжег 2,5 га у станицы Алексеевской





13 июля в Алексеевском районе Волгоградской области у одноимённой станицы сотрудники МЧС локализовали крупный ландшафтный пожар. Перед этим пламя успело охватить свыше 2,5 га, вплотную подобравшись к сосновому лесу. Происходящее очевидцы засняли на видео.







- В 13:30 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Алексеевском районе Волгоградской области. Между станицей Алексеевской и хутором Яминским горела сухая растительность на площади 2,5 га. Пожарные подразделения 26-й пожарно-спасательной части локализовали горение в 14:20, - сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, по данным спасателей, погибших и пострадавших нет.

Фото и видео: Новоаннинский сегодня / t.me