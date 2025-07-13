



В контрольно-счетной палате Волгоградской области подсчитали, во сколько обошлось региональной казне содержание местных парков и скверов в 2024 году. По данным ревизоров, на эти цели из бюджета было потрачено 432 млн рублей.

- По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего состояния объектов благоустройства» расходы составили 432 150,2 тыс. руб., или 80,1% от утвержденных назначений, и направлены на содержание объектов благоустройства 32 муниципальным районам и 6 городским округам Волгоградской области, - говорится в опубликованном отчете КСП.

Отметим, специалисты подчеркивают, что выделенные средства пошли на текущую уборку и мелкий ремонт общественных пространств общей площадью 2589 га. Таким образом, стоимость обслуживания региональных парков в среднем составила 16,6 рубля за 1 кв. метр.