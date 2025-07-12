



В редакцию информагентства «Высота 102» обратился 66-летний пенсионер с инвалидностью Алексей Яснов из Дзержинского района Волгограда, который рассказал о конфликте с соседкой. Как пояснил журналистам мужчина, женщина без ведома жителей дома №21А по улице Карла Либкнехта самовольно снесла лавочку неподалеку от подъезда. Теперь инвалид II группы не может выйти на улицу, поскольку проблемы с ногами не позволяют ему долго ходить.





- Соседка без разрешения собственников ТСЖ решила демонтировать скамейку, которая была единственной моей возможностью выходить на улицу. К тому же, лавочка является общедомовой собственностью. По ее словам, лавочка, которая находится под ее окном, ей приносит дискомфорт из-за шума детей и подростков, - рассказал пенсионер.

По словам мужчины, он вместе с другими пенсионерами пытался урегулировать проблему мирными способами, но девушка решила поступить иначе.

- Девушка никак не захотела пойти на встречу другим жильцам, поэтому накануне вызвала людей, которые помогли ей спилить лавочку. При этом, она не согласовала свои действия с другими жителями многоквартирного дома. Дворовая территория очень маленькая, поэтому найти другое место для лавочки не предоставляется возможным. Со своими больными ногами я теперь не знаю когда в следующий раз смогу выйти на улицу, - пожаловался пенсионер.

Волгоградец просит помощи у общественности, чтобы разрешить проблему с соседкой и вернуть ему возможность снова выходить на свежий воздух.

Видео и фото: Алексей Яснов