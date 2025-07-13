Общество

Учёные ИКИ РАН предупредили волгоградцев о слабой магнитной буре

Общество 13.07.2025 11:34
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13.07.2025 11:34


13 июля учёные лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН поделились прогнозом космической погоды на предстоящие трое суток. По данным специалистов, в ближайшие часы иона-сферу земли «взбодрит» солнечный ветер.

- Геомагнитная обстановка — умеренно возмущённая с возможностью коротких бурь низкого уровня. Вспышечная активность — сохранение на повышенном уровне с возможностью дальнейшего усиления; возможны вспышки в зоне влияния на Землю, — говорится в сообщении учёных.

13 июля пик влияния Солнца придётся на полдень. В этот период геомагнитная активность максимально подберётся к 5 баллам – уровню слабой магнитной бури. Однако уже через пару часов ситуация вернётся к норме.

14 июля и 15 июля, по предварительному прогнозу, магнитосфера Земли полностью отойдёт от воздействия солнечных масс. Ожидается, что в эти дни геомагнитная активность будет находится в «зелёной» зоне, на отметках 2-3 балла.

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