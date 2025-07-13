«Ещё немного, и пластик начнёт плавиться»: в Волгограде температура на солнце подобралась к 50-градусной черте





13 июля температура воздуха на улице продолжает бить рекорды этого летнего сезона. По информации очевидцев, в тени электронный термометр фиксирует температуру 39,9°C, а на солнце показатель доходит до колоссальных 48,9°C.





- Спасёмся лишь в тени, постоянно обливаясь водой. Такое ощущение, что немного, и сам пластиковый термометр начнёт плавиться. Надеюсь, те, кто переживал из-за прохладного и дождливого начала лета, теперь довольны? Похоже, природа их услышала и решила с лихвой наверстать своё. Прожаривает не по-детски, - поделился впечатлениями один из читателей.

Напомним, как ранее сообщала редакция, к середине следующей недели жара немного сбавит обороты, а жителям некоторых районов региона уже сегодня предстоит пережить ливни с градом. Соответствующее штормовое предупреждение час назад распространило МЧС России.

Фото: читатели ИА «Высота 102»