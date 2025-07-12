Общество

Полиция обнаружила в общежитии Волжского десяток мигрантов

Общество 12.07.2025 13:42
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12.07.2025 13:42


В городе Волжском Волгоградской области полиция провела профилактический рейд в местных общежитиях. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, по итогам мероприятия были доставлены в отдел полиции 12 граждан, 9 из которых иностранцы. 



В рамках мероприятий проверялось соблюдение гражданами законодательства РФ в области оборота оружия, законность проживания, исполнения ранее налаженных наказаний, своевременной постановки на воинский учет.

У задержанных взяты отпечатки пальцев, которые были внесены в информационные базы МВД. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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