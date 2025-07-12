«Ротор» стал победителем и призером пяти номинаций на конференции ФНЛ





СК «Ротор» стал победителем и призером пяти номинаций на прошедшей ежегодной конференции ФНЛ по итогам сезона, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Ротор» победил в двух номинациях среди команд ФНЛ - на лучший мерчандайзинг, а также на лучшую спонсорскую активацию. Кроме того, волгоградцы заняли третье место в соревнованиях на лучшую игровую форму, лучший кейс работы со зрителями в день матча и лучшую фотослужбу соответственно. Вместе с этим, в качестве награды «Ротор» получил сертификат на 500 000 рублей на внедрение системы Picvario в клуб.

За завоеванные призовые места сотрудники «Ротора» были награждены специальными призами.

Фото: СК «Ротор» /vk.com