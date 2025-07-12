В Волгограде пропала 90-летняя пенсионерка с провалами памяти





В Волгограде волонтеры разыскивают пенсионерку, нуждающегося в медицинской помощи. Как сообщили V102.RU в поисковом отряде «ЛизаАлерт», Карпова Мария Николаевна вышла из дома 12 июля и больше о его местонахождении ничего неизвестно. У пожилой волгоградки могут быть проблемы с памятью.

Приметы: рост 155 см, худощавое телосложение, седые волосы, глаза карие.

В день пропажи Мария Николаевна была одета в синий халат, черные тапочки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пенсионера, или вы его видели, обратитесь по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me