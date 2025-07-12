В поселке под Волгоградом на площади 1500 кв. м. выгорел камыш и мусор

В Светлоярском районе Волгоградской области пожарные ликвидировали открытое горение камыша и строительного мусора. По информации ГУ МЧС России по региону, общая площадь пожара составила 1500 квадратных метров.
По информации пресс-службы Главка МЧС, возгорание произошло в рабочем поселке Светлый Яр. Пожарным подразделения 55-й пожарно-спасательной части потребовалось около двух часов для ликвидации возгорания. К счастью, погибших и пострадавших не зафиксировано.
Предполагаемой причиной пожара могла стать неосторожное обращение с огнем.