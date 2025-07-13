



Гидрометцентр выпустил для Волгоградской области предупреждение из-за ухудшения погодных условий. В ближайшие три дня на территории региона ожидается экстремально жаркая погода, грозы и сильный ветер.

Согласно прогностической карте, опасный уровень температуры атмосферного воздуха будет фиксироваться до 18:00 14 июля. Ожидается, что в тени будут до +40…41°C. В этой связи метеорологами объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

Такой же жёлтый уровень будет действовать в регионе вплоть до 11:00 16 июля ещё по двум основаниям: из-за гроз и усиления ветра до 15-20 м/с.

Одновременно, до 15:00 16 июля в Волгоградской области продолжит действовать оранжевый уровень погодной опасности в связи с чрезвычайной опасностью возникновения пожаров.

По данным МЧС России, до конца суток 13.07.2025, а также сутки 14.07.2025 в отдельных: северо-западных (Серафимовичский, Кумылженский), северо-восточных (Камышинский, Котовский), центральных (Ольховский, Фроловский), юго-западных (Котельниковский, Октябрьский, Калачевский), во всех юго-восточных районах Волгоградской области, в г. Волгоград, г. Волжский ожидается чрезвычайная пожароопасность — 5 класс.