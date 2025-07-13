В Волгограде с утра выживают без электроэнергии девятиэтажки на ул. Штеменко





13 июля в Краснооктябрьском районе Волгограда на фоне экстремальной жары с утра остались без электроэнергии девятиэтажные дома на ул. Генерала Штеменко. Отключение застало местных жителей врасплох. Потребители жалуются, что в 40-градусную жару у них в холодильниках массово портятся продукты.

- Я проживаю по адресу ул. Штеменко д.41а. Свет у нас отключили с 9:00. Кондиционеры не работают, в комнатах не продохнуть. Но это полбеды. У нас массово пропадают продукты. Многие заготовила на зиму фрукты и ягоды, кто-то забил морозилки мясом и рыбой на месяц. Сейчас это всё разморозилось и потекло. Что делать не знаем. В диспетчерскую невозможно дозвониться, - рассказала журналистам жительница дома.

Схожие жалобы поступили и от жителей соседней девятиэтажки по адресу ул. Штеменко д.41б.

Редакция обратилась в компанию АО «ВМЭС» с просьбой прокомментировать отключение. По данным специалистов, коммунальный ресурс исчез из квартир волгоградцев по вине локальной аварии.

- Произошло локальное технологическое нарушение кабельной линии. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. В ближайшее время электроснабжение потребителей будет восстановлено, - подчеркивается в сообщении энергетиков.