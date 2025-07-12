Общество

Волгоградцам рассказали о первых симптомах солнечного удара

Общество 12.07.2025 18:03
0
12.07.2025 18:03


На смену дождливого июня в Волгоградскую область пришла пора знойной июльской жары. В связи с этим важно предостеречь себя от теплового удара. Как распознать первые симптомы солнечного удара и правильно оказать неотложную помощь, рассказали в облздраве. 

Как отмечают специалисты, наиболее подвержены риску лица, работающие в производственных цехах, теплицах и других плохо вентилируемых помещениях. Также тепловому удару более подвержены люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной  гипертензией, сахарным диабетом и эндокринными нарушениями, а также пожилые граждане, дети и беременные женщины.

Первыми симптомами перегрева может стать покраснение кожи, общая слабость, головокружение, отдышка, повышенная температура, а также тошнота. 

В случае обнаружения подобных симптомов необходимо переместить человека в прохладное помещение, освободить от тесной одежды, а также охладить тело и дать прохладной воды без газа. Врачи предупреждают, что при перегреве противопоказано использование ледяной воды для охлаждения и употребление алкоголя. 

Чтобы избежать теплового удара, специалисты рекомендуют выпивать не менее 500 мл жидкости каждый час, носить свободную одежду светлых тонов и головные уборы, а также ограничить физическую нагрузку и регулярно охлаждать помещение. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.07.2025 21:10
Общество 12.07.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2025 20:10
Общество 12.07.2025 20:10
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2025 17:15
Общество 12.07.2025 17:15
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2025 16:35
Общество 12.07.2025 16:35
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2025 15:45
Общество 12.07.2025 15:45
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2025 13:42
Общество 12.07.2025 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2025 11:58
Общество 12.07.2025 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2025 11:36
Общество 12.07.2025 11:36
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2025 10:46
Общество 12.07.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2025 10:00
Общество 12.07.2025 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2025 09:49
Общество 12.07.2025 09:49
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.07.2025 09:32
Общество 12.07.2025 09:32
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2025 08:17
Общество 12.07.2025 08:17
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2025 07:44
Общество 12.07.2025 07:44
Комментарии

0
Далее
Общество
12.07.2025 07:02
Общество 12.07.2025 07:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:10
Солнце снова произвело рекордное количество вспышекСмотреть фотографии
20:10
В Волгограде пропала 90-летняя пенсионерка с провалами памятиСмотреть фотографии
19:30
На въезде в Волгоград произошло ДТП с маршруткой: двое пострадалиСмотреть фотографии
18:42
В поселке под Волгоградом на площади 1500 кв. м. выгорел камыш и мусорСмотреть фотографии
18:03
Волгоградцам рассказали о первых симптомах солнечного удараСмотреть фотографии
17:15
В ЦПКиО Волгограда выберут маленькую «Мисс парк»Смотреть фотографии
16:35
В Волгограде соседка лишила пенсионера с инвалидностью свежего воздухаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:45
Волгоградцам напомнили, кому увеличат пенсии с 1 августаСмотреть фотографии
14:44
Под Волгоградом фуры сплющили иномарку: водитель в больницеСмотреть фотографии
14:17
«Ротор» стал победителем и призером пяти номинаций на конференции ФНЛСмотреть фотографии
13:42
Полиция обнаружила в общежитии Волжского десяток мигрантовСмотреть фотографииCмотреть видео
13:12
Волгоградская полиция помогла вернуть пострадавшей от мошенников женщине 1,5 млн рублейСмотреть фотографии
12:30
В России планируют ужесточить допуск водителей после 60 летСмотреть фотографии
11:58
«Велик соблазн бросить мешок селитры»: чем грозят волгоградцам ранние арбузыСмотреть фотографии
11:36
В Волгограде за сутки поймали 49 нарушителей ПДДСмотреть фотографииCмотреть видео
10:46
Волгоградец вез в Астрахань целую аптечку психотропных веществСмотреть фотографииCмотреть видео
10:00
В Волгограде отработали ликвидацию условной утечки хлораСмотреть фотографии
09:49
На железнодорожных переездах в Волгоградской области снизилось количество ДТПСмотреть фотографии
09:32
Психолог рассказал, как жара влияет на концентрацию внимания и работоспособностьСмотреть фотографии
08:39
В Волгограде иномарка покалечила 21-летнюю девушкуСмотреть фотографии
08:17
Мошенники воруют аккаунты у владельцев Telegram-каналовСмотреть фотографии
07:44
Волгоград и область на выходные накроет пекло до +41ºСмотреть фотографии
07:02
«Боялись сделать лишний шаг»: волгоградские леса после сезона дождей утонули в грибахСмотреть фотографии
21:36
Депутаты ГД отклонили законопроект об охране школ и детсадов РосгвардиейСмотреть фотографии
21:07
Участнику СВО в Волгограде передали «Москвич» с ручным управлениемСмотреть фотографии
20:59
ДТП спровоцировало пробку на въезде на волгоградский мостСмотреть фотографии
20:26
В центре Волгограда ГАИ забрала Range Rover у 17-летнего юнцаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:12
Синоптики сообщили, когда закончится испытание волгоградцев 40-градусной жаройСмотреть фотографии
19:53
Пожар на площади 600 кв. м. ликвидирован на западе ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:21
Волгоградцы массово оспаривают в суде «нелегальные» штрафы за парковкуСмотреть фотографии
 