Волгоградцам рассказали о первых симптомах солнечного удара





На смену дождливого июня в Волгоградскую область пришла пора знойной июльской жары. В связи с этим важно предостеречь себя от теплового удара. Как распознать первые симптомы солнечного удара и правильно оказать неотложную помощь, рассказали в облздраве.

Как отмечают специалисты, наиболее подвержены риску лица, работающие в производственных цехах, теплицах и других плохо вентилируемых помещениях. Также тепловому удару более подвержены люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертензией, сахарным диабетом и эндокринными нарушениями, а также пожилые граждане, дети и беременные женщины.

Первыми симптомами перегрева может стать покраснение кожи, общая слабость, головокружение, отдышка, повышенная температура, а также тошнота.

В случае обнаружения подобных симптомов необходимо переместить человека в прохладное помещение, освободить от тесной одежды, а также охладить тело и дать прохладной воды без газа. Врачи предупреждают, что при перегреве противопоказано использование ледяной воды для охлаждения и употребление алкоголя.

Чтобы избежать теплового удара, специалисты рекомендуют выпивать не менее 500 мл жидкости каждый час, носить свободную одежду светлых тонов и головные уборы, а также ограничить физическую нагрузку и регулярно охлаждать помещение.