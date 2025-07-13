Общество

В Волгограде облдума закупит компьютерную технику почти на 2 млн рублей

Общество 13.07.2025 06:23
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13.07.2025 06:23


Волгоградская областная дума вновь объявила о наращивании своей материально-технической базы. Для улучшения качества работы депутатов будут закуплены 10 новых компьютеров и одно МФУ. Соответствующая информация накануне была размещена на Госзакупках.

Согласно условиям аукциона, 977,7 тыс. рублей будут выделены на приобретение 10 моноблоков. Диагональ каждого экрана должна быть не менее 23 дюймов. Внутри должна находиться современная «начинка», включающая в себя жёсткий диск, высокоскоростной твердотельный накопитель, процессор, поддерживающий восемь потоков вычислений, высокоскоростная оперативная память 5-го поколения, видеокарта, а также современные интерфейсы USB 3.2.

Помимо новых компьютеров, пополнение ожидает и депутатский парк печатных устройств. Для бюрократического аппарата думы за 827,1 тыс. рублей будет приобретено высокоскоростное МФУ, способное «строчить» со скоростью достойной пулемёта (не менее 50 листов в минуту).

Поставщика оборудования определят в конце июля. Исполнить контракт он должен будет в течение 60 дней.

Отметим, ранее в 2024 году депутаты уже приобретали для своих нужд 20 моноблоков.

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