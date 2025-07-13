«Живем не по шаблонам»: правдивые истории жён волгоградских священников





Жен священников принято считать консервативными женщинами, занятыми только лишь воспитанием детей и ведением быта. Но при встрече с ними, активными, следящими за современными трендами, модными и развивающими самих себя, многие всерьез удивляются – разве это возможно? О жизни современной матушки, ее трудностях и ежедневных радостях – в материале ИА «Высота102».

Елена Юханаева росла в обычной советской семье, мало что знавшей о религии. Папа был крещен еще в детстве, мама узнала о таинстве в 90-е годы в одной из служебных командировок.

- Никакого православного воспитания у меня не было. Но в доме жившей в деревне бабушки висели иконы, на которые я все время поглядывала, - вспоминает супруга священника из Волжского. – В подростковом возрасте я стала искать себя и свой путь. Искала, искала и в итоге пришла к тому, что истина заключается в христианстве. Со временем дошла до православия и осознанно крестилась в 17 лет. Как сейчас помню, что это случилось в День студента в Казанском соборе Волгограда.





Впрочем, после крещения жизнь Елены изменилась не сразу. Заходить в храм и оставаться там на службы она стала после знакомства со своим будущим мужем – тогда еще простым студентом Политеха, так же, как и она, искавшим ответы на вечные жизненные вопросы.

- Мы встретились буквально через полгода после моего крещения. Илья был воцерковлен больше меня. Он рассказывал мне, что нужно делать во время богослужения, как исповедаться и причаститься. Этот путь мы проходили с ним вместе, - улыбается волжанка. – Честно говоря, я, девчонка, воспитанная на бразильских сериалах, даже не представляла, что могу стать женой православного священника. Но спустя долгое время мой супруг пришел к мнению, что хочет стать служителем церкви. Я была не против. Мне действительно казалось, что это – его стезя. И как мне кажется сейчас, я ничуть не ошиблась.

После рукоположения супруга Елена слышала немало поздравлений. Но по-настоящему ей запомнились слова опытной матушки. Вместо классических пожеланий та сказала ей в полушутку: «Ну, что ж, соболезную!».

- Я потом нередко вспоминала эти слова ( Смеется – Прим). Служба в храме – это действительно служба. И как дочь отставных милиционеров я уже знала, что любые планы могут сорваться в одночасье из-за того, что сотрудников подняли по тревоге. У моего супруга примерно такое же расписание. Кто-то остановил, срочно попросил о помощи, а я жду его дома и в десятый раз грею ужин, - говорит Елена Юнахаева. – Но в этом случае мне даже нечего ему высказать – такая жизнь. Какое-то время мы учились уделять время друг другу и наслаждаться каждой свободной минуткой.





Со стереотипами о жизни семьи священника Елена Юханаева сталкивалась не раз и не два. Узнавая о супруге преподавателя колледжа Волжского филиала ВолГУ, ее коллеги нередко осекались на полуслове и задавали классические вопросы: «Вам, наверное, нельзя говорить на некоторые темы?».

- До рукоположения супруга прихожане общались со мной просто: «Лена, привет». А после меня стали резко называть матушкой Еленой и едва ли не кланяться в ноги. В этот момент я ощущала себя очень некомфортно. Когда о муже узнавали коллеги по работе, мне задавали стандартные вопросы: «А вам разве можно ходить в брюках?», «Ой, а вам, наверное, об этом нельзя говорить?» или «Вы наверняка не знаете о подростковых кризисах, ведь у вас такие послушные дети», «У вас дома всегда мир, покой и гармония. Какие там семейные ссоры?». Ну просто инопланетяне какие-то, - улыбается Елена. – Мой супруг отвечает в епархии за работу с молодежью, поэтому нередко проводит мероприятия со студентами. И когда мои ученики понимают, что этот дяденька в странной одежде, к которому мы пришли, - мой муж, им сложно скрыть удивление. Они-то думают, что священник и его жена – это люди из средних веков. Чопорные, странные, не знающие современных трендов. А тут вдруг обычные люди, которые живут той же самой современной жизнью, разбираются в гаджетах, улыбаются и шутят.

Свой путь, наполненный как радостями, так и трудностями, супруга священника считает в первую очередь интересным.

- Жизнь вообще интересная штука. А в нашем случае мы постоянно контактируем с людьми, в частности с молодежью. И знаете, как радостно видеть ребят, которые продолжают ходить в храм после занятий в воскресной школе. Вырастают искренними и думающими. Со многими из них мы продолжаем общение, встречаемся в кафе, пьем кофе, говорим обо всем и ощущаем, что, несмотря на разницу в возрасте, нам действительно интересно друг с другом.

Татьяна Буракова: "Другой жизни я себе не представляю"

Татьяну Буракову, супругу настоятеля храма Александра Невского в Волжском, жизнь связала с церковью еще в детстве. С четырех лет девочка вместе с мамой стала ходить на службы, а уже в семь лет ее позвали петь на клиросе.

- Открытых противостояний из-за веры у меня не случалось, но некоторое недопонимание я читала в глазах одноклассников и даже учителей. Например, педагоги могли спросить меня, почему я все время хожу в юбках? – вспоминает Татьяна Буракова. – Тем не менее, я ощущала себя уверенно и никогда не испытывала дефицита общения.





После окончания школы у девушки началась самостоятельная жизнь. Из Ростовской области она приехала в Волгоград, поступив в медицинский университет. Во время учебы будущий стоматолог не изменяла самой себе и искала баланс между религиозным и мирским.

- У меня никогда не было цели или даже мысли выйти замуж за священника. На пятом курсе я познакомилась со своим будущим супругом – выросший в религиозной семье, он учился в Царицынском православном университете, - говорит Татьяна. – Священником Даниил стал не сразу. После выпуска он какое-то время даже поработал в магазине и только после этого окончательно выбрал свой путь.

Став мамой четверых детей и надолго задержавшись в декретном отпуске, выпускница медицинского университета сменила профиль и, получая второе высшее образование, стала директором воскресной школы при храме.

- Принято считать, что в семьях священников должно быть много детей. У нас их четверо, но мы ни в коем случае не шли за количеством. Кого сейчас этим вообще удивишь? К многодетности стремятся многие люди, никак не связанные с церковью, - убеждена Татьяна Буракова. – А вообще мы любим разрывать шаблоны. Наши дети учатся в обычных школах, у них совершенно обычные друзья, они ходят на дополнительные занятия, гуляют, смотрят кино. У меня, к слову, тоже есть приятели, которые не ходят в храм или исповедуют другие религии. И замечая такие отклонения от закоренелых мифов, многие смотрят на нас с доверием. Мы уже не кажемся им такими закрытыми, неприступными и непонятными.





Супруга священника не раз встречала изучающие и испытывающие взгляды прихожан, ощущая себя словно под увеличительным стеклом.

- Конечно, у нас есть некоторый груз ответственности. На семью настоятеля храма смотрят как на своего рода образец. Но мы стараемся поддерживать дружескую атмосферу и быть со всеми на одной волне. Я считаю, что если ты честен с Богом и с самим собой, то все вокруг сложится так, как должно сложиться. Вся неестественность попросту уйдет, - рассуждает супруга отца Даниила Буракова. – Священник – это не профессия, а образ жизни. И, конечно, это сложный путь не только для него самого, но и для его семьи. Мы шутим, а иногда и не шутим, что я буду записываться на беседу к своему батюшке. Кто-то не пришел к нему, а я уже рядом: «Поговори со мной, мне это нужно». Приходится смиряться и входить в положение.

Встречая на своем пути самых разных людей, Татьяна с радостью замечает перемены в их отношении к верующим людям и к самой вере.

- В нашей воскресной школе занимается большая группа подростков, и я вижу, что сегодня им гораздо проще – они не чувствуют себя какими-то не такими и свободно идут за своим желанием и интересом. Их принимают взрослые, их не осуждают сверстники. В наше время было немного иначе, - отмечает волжанка. – В конце 90-х на службы ходили в основном бабушки. Молодежи в храме не было. А сегодня ее действительно очень много. Люди не просто чувствуют, что Бог – здесь, рядом, но и открыты к нему. Их не смущают посторонние взгляды, не отвлекают чужие мысли. Если же говорить о себе, то другой жизни я уже и не представляю. Иногда в голову приходят мысли: «Как сложилось, если бы…» Но я не думаю, что другой сценарий подошел бы мне больше. Да, на нашем пути бывает немало сложностей. Но они есть у всех, это жизнь. Я просто смотрю на нее с оптимизмом и радуюсь каждой мелочи.

Фото героев публикации, коллаж Алексея Костякова