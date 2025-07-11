Федеральные новости

Депутаты ГД отклонили законопроект об охране школ и детсадов Росгвардией

Федеральные новости 11.07.2025 21:36
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11.07.2025 21:36


Депутаты Государственной думы отклонили законопроект, предполагающий передачу охраны школ и детских садов в России Росгвардии.  

Напомним, что инициатива была разработана в 2023 году, однако ее рассмотрение неоднократно переносилось. Когда же это состоялось, депутаты ГД сочли, что охрана обученными бойцами школ и детсадов невозможна. 

– У депутатов Госдумы дошли руки, чтобы рассмотреть наш законопроект о предоставлении Росгвардии полномочий по охране детских садов, школ, профессиональных образовательных организаций. Я напомню, что фракция внесла его в Думу в конце 2023 года, рассмотрение неоднократно переносилось, и вот сегодня депутаты отклонили законопроект, – рассказал один из инициаторов проекта Сергей Миронов. – Аргументы всё те же и всё о том же – нет денег. Наши оппоненты заявили, что предоставление Росгвардии новых полномочий потребует значительного расширения штата сотрудников, выделения дополнительного финансирования, и бюджет такие расходы якобы не потянет. 

Напомним, что в настоящее время школы и детсады в России, в том числе и в Волгоградской области, охраняют частные охранные предприятия, штат которых зачастую сформирован из лиц, достигших пенсионного возраста, а также женщин, не способных физически противостоят потенциальной угрозе. 

– В общем, пока ничего не меняется: учителя, пенсионеры, безоружные чоповцы у входа в школу, которые зачастую не в состоянии задержать потенциального преступника и в экстренной ситуации не могут вовремя нажать «тревожную кнопку» для вызова полиции, – констатировал депутат ГД.

По его словам, в нынешних реалиях образовательные учреждения нуждаются в профессиональной охране с полным набором спецсредств, доступ к которым есть только у правоохранительных органов. 

– Сотрудники Росгвардии не нуждаются в спецподготовке. Они четко понимают алгоритм действий при угрозе терактов, могут отразить любое нападение, но пока с безопасностью учебных заведений всё остаётся, как есть, и мы будем продолжать добиваться решения этой проблемы, – заключил Сергей Миронов.

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