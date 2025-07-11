Расследования

Волгоградские оперативники задержали соучастника мошенников из Москвы

Расследования 11.07.2025 13:34
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11.07.2025 13:34


Волгоградские оперативники при поддержке с коллегами из регионального управления уголовного розыска задержали 24-летнего соучастника телефонных аферистов из Москвы. Москвич выполнял роль курьера. 

Как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД, подозреваемый нашел в Интернете объявление о легком заработке. Мужчина на территории Волгоградской области забирал и переводил денежные средства, полученные в результате телефонных афер, а процент забирал себе. 

Так, жертвой мошенников стала 86-летняя пенсионерка, которая должная была передать фигуранту уголовного дела 1 миллион рублей. Завершить преступный замысел ему не удалось – он был задержан сотрудниками полиции с поличным. 

- Следственным отделом возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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