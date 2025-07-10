Опасный пожар на окраине поселка под Волгоградом удалось остановить

Администрация Октябрьского района сообщила о локализации крупного ландшафтного пожара, который зашел на окраины поселка и начал жечь постройки, передает V102.RU.

- Пожар на территории поселка Октябрьский локализован. Выражаем искреннюю благодарность всем за участие в его ликвидации. На данный момент пожарные расчеты продолжают свое дежурство, - сообщили в администрации.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что локализация была объявлена в 18:45. В 19:05 пожар был полностью потушен. Предварительная площадь возгорания составила 15 га. Сгорел дом площадью 180 кв.м. Пострадавших нет.

Напомним, сухая растительность у поселка загорелась из-за короткого замыкания ЛЭП. Из-за ветра огонь зашел на окраины поселка. Сгорел жилой дом, в котором проживали три семьи. А также хозяйственные постройки.

Погорельцы размещены у родственников. Власти обещают оказать им помощь.