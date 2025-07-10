



Сегодня, 10 июля, в Волгоградской области тушат крупный ландшафтный пожар, который зашел на территорию рабочего поселка Октябрьский. Как сообщили в администрации Октябрьского района, днем загорелась сухая трава, предварительно, из-за короткого замыкания проводов ЛЭП.

- В условиях очень сильного ветра восточнее р.п. Октябрьский огонь зашёл на окраины поселка, - уточнили местные власти.

В ГУ МЧС России по региону подтвердили, что на месте происшествия работают подразделения МЧС России и противопожарной службы региона, но от дальнейших комментариев воздержались.

В свою очередь в местной администрации сообщили, что огнем были повреждены одно 4-квартирное одноэтажное здание и хозяйственные постройки одного жилого дома.

- В поврежденном доме проживало 3 семьи, которые в данный момент временно размещены у родственников, - уточнили в администрации. - Властью будут принято все меры по оказанию помощи этим семьям.

Для тушения пожара задействовано 9 пожарных машин и 13 единиц спецтехники техники, включая тракторы с плугами, а также один пожарный поезд для заправки водой пожарных машин.

На данный момент сообщается, что огонь удалось остановить. Производится проливка водой местности расчётами пожарных машин.





Из-за этого пожара на железной дороге задержаны три поезда.

Фото, видео: читатели V102.RU