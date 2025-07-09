В ФАС России предложили способ стабилизации цен на бензин





Представитель ФАС России на совещании с вице-премьером Александром Новаком призвал увеличить поставки бензина на биржевые торги для баланса рынка нефтепродуктов. Об этом сообщается на сайте правительства.

Напомним, ранее участники топливного рынка обсуждали полный запрет на экспорт бензина из России до конца октября 2025 года для стабилизации цен на нефтепродукты.

Совещание по вопросам текущей ситуации на рынке нефтепродуктов проходило при участии чиновников, руководителей нефтяных компаний и депутатов Госдумы. По данным Минэнерго, цены на дизельное топливо и бензин остаются в пределах инфляции.

- Представитель Федеральной антимонопольной службы отметил необходимость увеличения поставок бензина на биржевые торги для обеспечения балансировки рынка, – рассказали по итогам совещания в кабмине.

Александр Новак поручил профильным ведомствам изучить рентабельность автозаправочных станций и решить проблему простоя порожних вагонов поездов после разгрузки товара нефтяных компаний для своевременной разгрузки и доставки потребителям.