«Ротор» 25 августа на «Волгоград Арене» сыграет с московским «Торпедо» 





Сегодня, 25 августа, на «Волгоград Арене» пройдет заключительный матч шестого тура Первой лиги между «Ротором» и «Торпедо». Начало встречи, которая будет показана в прямом эфире на «Матч ТВ», в 19-30 ч.

Подопечные Дениса Бояринцева подошли к этой игре, имея трехматчевую беспроигрышную серию. Волгоградцы в последних матчах дома сыграли вничью с красноярским «Енисеем», обыграли «Уфу» и в прошлом туре в концовке противостояния с «Соколом» ушли от поражения благодаря голу Николая Покидышева в компенсированное время. «Ротор» после пяти игр заработал восемь очков и идет сейчас на седьмой позиции.

«Торпедо» в прошлом сезоне Первой лиги заняло второе место и вышло в РПЛ по спортивному принципу. Но из-за подозрений в организации договорных встреч «автозаводцы» были исключены из элитного дивизиона и возвращены в Первую лигу. Текущий турнир черно-белые начали крайне неудачно и идут только на 15-м месте с четырьмя очками.

Перед прошлым домашним матчем с «Уралом» из Екатеринбурга «Торпедо» уволило главного тренера Олега Кононова, возглавлявшего команду с начала прошлого года. Исполняющим обязанности наставника стал белорусский специалист Павел Кирильчик. И изменения на тренерской позиции помогли столичному клубу 18 августа одержать первую победу в сезоне над «Уралом» со счетом 1:0. Кирильчик будет руководить «Торпедо» и сегодня.

В составе «Торпедо» выступает защитник Даниил Степанов, игравший за «Ротор» в сезоне РПЛ 21/22. А цвета сине-голубых защищают экс-торпедовцы - капитан Алексей Шумских и атакующий полузащитник Артем Симонян. Также Денис Бояринцев завершил игровую карьеру в 2014 году в стане черно-белых. Затем 47-летний специалист перешел на тренерскую работу в систему московского клуба.





Богатая история встреч «Ротора» и «Торпедо» насчитывает 60 официальных матчей. Двенадцать раз выиграли волгоградцы, тридцать одна победа у «автозаводцев» и зафиксировано семнадцать ничьих.

Перед сегодняшним матчем автограф-сессию на площади перед стадионом проведет легенда «Ротора» 90-х годов Александр Царенко. Начало мероприятия в 18-00 ч. Билеты на игру можно приобрести на сайте Kassir.ru. Зрителей в преддверии игры ожидает развлекательная программа с фото и киберзоной, настольным футболом, нанесением аквагрима, рисованием плакатов, экспозицией автомобилей и многим другим.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев