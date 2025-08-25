70% МКД в Волгоградской области прошли проверку на готовность к зимовке





В Волгограде сегодня, 25 августа, губернатор Андрей Бочаров провел совещание, на котором обсуждались вопросы подготовки региона к предстоящей зиме. Как было озвучено в обладмине, 70% жилфонда в Волгоградской области уже прошло проверку.

В настоящее время работы на объектах теплового хозяйства, газо- и водоснабжения, объектов электроэнергетики, социальных объектов продолжаются. Подготовительную работу к началу осенне-зимнего периода координируют областная межведомственная комиссия по вопросам подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и штаб по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Волгоградской области.

– Готовность объектов жилищно-коммунального комплекса Волгоградской области, а также социальных объектов к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов соответствует плановым показателям, – отметил глава Волгоградской области. – Ресурсы для завершения подготовки систем жизнеобеспечения Волгоградской области к отопительному сезону, запасы резервного топлива, аварийные запасы материально-технических ресурсов обеспечены в нормативных объемах.

По итогам совещания Андрей Бочаров поставил задачи обеспечить своевременное выполнение предприятиями ЖКХ и ТЭК, ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями запланированных мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду. Под особым контролем, подчеркнул губернатор, должна быть комплексная безопасность на всех объектах ЖКХ и ТЭК.

Более подробно задачи и промежуточные результаты будут рассмотрены на областном межведомственном рабочем совещании по подготовке объектов ЖКХ и ТЭК Волгоградской области к осенне-зимнему периоду — оно запланировано на текущую неделю.