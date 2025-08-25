Гости фестиваля в Камышине съели 30 тонн арбузов за день

Около 23 тысяч человек приняли участие в XVII Камышинском арбузном фестивале, который накануне завершился в этом городе. Как сообщил мэр Камышина Волгоградской области Станислав Зинченко, гостями фестиваля было съедено 30 тонн арбузов.
Финальным аккордом фестиваля стало шоу флайбордистов, которые продемонстрировали невероятные трюки над рекой Камышинкой.
Напомним, ранее V102.RU сообщало об итогах конкурса на самый большой арбуз в Камышине. Победителем стал местный фермер Алексей Степанов, который вырастил ягоду весом 50 кг 650 гр.
Фото и видео Станислав Зинченко t.me