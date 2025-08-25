



Центральный районный суд Волгограда 25 августа приговорил к трем годам и шести месяцам в колонии общего режима директора дома престарелых «Гармония». Как было доказано в судебном процессе, Валерия Рубцова признана виновной мошенничества в особо крупном размере.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что Рубцова, по версии следствия, в январе 2024 года обманным путем завладела квартирой 83-летней постоялицы пансионата. Как уточнили в суде, пожилая волгоградка была вынуждена месяц провести в заведении, пока в ее жилище шел ремонт.

– В период с 9 по 22 января 2024 года Рубцова путем обмана переоформила в свою собственность квартиру 83-летней женщины. 30 января 2024 года фигурантка уголовного дела продала квартиру потерпевшей, распорядившись полученными деньгами по своему усмотрению, – сообщили в прокуратуре Волгоградской области по итогам рассмотрения уголовного дела в суде.

Уточняется, что в полицию с заявлением на Рубцову обратились знакомые пенсионерки сразу, как только стало известно о том, что ее квартира была продана.

Сегодня Рубцову взяли под стражу в зале суда.

По иску прокуратуры квартира возвращена в собственность пенсионерки.