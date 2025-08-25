Студенты могут стать лицом крупной волгоградской компании





Волгоградский бизнесмен Михаил Грачев, генеральный директор компании по производству бытовой и автохимии, запустил амбассадорскую программу для студентов по всей стране.

Стать лицом крупного бренда может каждый студент. Он будет представлять компанию в своём институте, участвовать в проектах и программах компании, а затем делиться этим в своих соцсетях, развивая личный бренд. Условия достаточно просты: необходимо обучаться на очной форме с 1 по 3 курс и заполнить анкету.

– Мы отдающая компания, и нам интересны такие проекты. Наши HR-специалисты знают, как сейчас сложно молодым ребятам определить рабочие и жизненные цели, принять свои сильные стороны и начать развиваться. Поэтому активных и влюблённых в своё дело готовы поддерживать и направлять на рабочем пути, – подчеркнул Михаил Грачёв.





Помимо корпоративных мероприятий, студенты получат мерч и подарки, возможность самореализации и, конечно, участие во многих ивентах компании.