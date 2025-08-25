



В Советском районе Волгограда СК России завершил расследование уголовного дела о взяточничестве в Волгоградском аграрном университете. Одна из студенток попалась на попытке передать через сотрудницу вуза взятку за успешную сдачу сессии.

- В ноябре 2021 года девушка, являющаяся студенткой одного из высших учебных заведений города Волгограда, имела академические задолженности по ряду учебных дисциплин, в связи с чем решила дать взятку преподавателям за получение ею положительных оценок по имеющимся задолженностям, а также зачетам и экзаменам в предстоящих сессиях, без фактической проверки её знаний и присутствия, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Свои посреднические услуги ученице предложил мужчина, знакомый с сотрудницей вуза. При этом фактически повлиять на преподавателей женщина не могла. В результате ученица перевела аферистам 54,7 тыс. рублей, которые фигуранты разделили между собой.

Отметим, уголовное дело о взяточничестве готовится к передаче в суд. Действия посредников выделены в отдельное делопроизводство и переданы по подследственности.