В Волгоградской области отец вспомнил о погибшем на СВО сыне только на похоронах

Новониколаевский районный суд Волгоградской области лишил отца погибшего на СВО сына права на выплаты. В суд обратилась мама бойца, которая посчитала, что ее бывший муж не достоин получения выплат, положенных семьям за павших воинов.
Брак родителей воина был расторгнут в 1982 году и женщина с двумя сыновьями стала проживать у своих родителей. Ее бывший муж тоже переехал, но воспитанием и содержанием детей занималась одна мама. Впервые отец появился только на похоронах сына и даже не участвовал в расходах на погребение.
Суд, изучив показания свидетелей и письменные доказательства, в итоге удовлетворил исковые требования мамы погибшего бойца и лишил отца права на выплаты. Мужчина с этим не согласился и решение суда обжаловал. Однако областной суд оставил его без изменения.
Напомним, это уже далеко не первая подобная история, когда суды лишают недобросовестных отцов выплат за погибших сыновей.