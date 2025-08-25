Происшествия

Росприроднадзор зафиксировал разлив нефтепродуктов под Волгоградом

Происшествия 25.08.2025 09:32
0
25.08.2025 09:32


Происшествие случилось в Светлоярском районе Волгоградской области. По данным Росприроднадзора, вблизи оросительного канала около мотопомпы для перекачки воды был обнаружен разлив нефтепродуктов. Причиной стала неисправность оборудования. Площадь загрязнения составила 50 квадратных метров.  

По результатам получения лабораторных исследований и выяснения всех обстоятельств дела виновное лицо будет установлено, заверили в управлении. Если пробы покажут превышение по вредным веществам, специалисты рассчитают причиненный почве вред.

Фото Росприроднадзора

Лента новостей

13:28
Мэр Волжского официально представил нового зама Евгения ГоловкоСмотреть фотографии
13:27
Гости фестиваля в Камышине съели 30 тонн арбузов за деньСмотреть фотографииCмотреть видео
13:19
Уборка теперь проще: на Гремячинском ГОКе улучшают условия труда сотрудниковСмотреть фотографии
13:07
Идёт транзитом? Волгоград неожиданно накрыла пыльная буря из КалмыкииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
Пенсионеры Волгоградской области перешли на цифровое общениеСмотреть фотографии
12:45
С родителей больного подростка взыскали 0,5 млн за сгоревший под Волгоградом лесСмотреть фотографии
12:17
В Волгограде студентку ВолГАУ осудят за попытку подкупить преподавателейСмотреть фотографии
12:08
Студенты могут стать лицом крупной волгоградской компанииСмотреть фотографии
11:48
В Волгоградской области отец вспомнил о погибшем на СВО сыне только на похоронахСмотреть фотографии
11:38
Стала бы смертницей: ФСБ сообщила подробности о задержанной в Крыму волгоградкеСмотреть фотографии
11:18
70% МКД в Волгоградской области прошли проверку на готовность к зимовкеСмотреть фотографии
11:04
В Елани задержали водителя «Нивы» после жуткого ДТП с 8-летним школьником.Смотреть фотографии
10:29
РИА: Волгоградку задержали в Крыму за попытку подорвать силовиков с помощью иконыСмотреть фотографии
10:29
«Ротор» 25 августа на «Волгоград Арене» сыграет с московским «Торпедо» Смотреть фотографии
10:28
В Волжском загорелся павильон на рынке «Валентина»Смотреть фотографии
10:04
Волгоградские пожарные тушат НПЗ в Ростовской областиСмотреть фотографии
09:38
Под Волгоградом силовики нашли у жителей схрон с боевым оружиемСмотреть фотографииCмотреть видео
09:32
Росприроднадзор зафиксировал разлив нефтепродуктов под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:06
Кишечную палочку обнаружили волгоградские лаборанты в 19 образцах курятиныСмотреть фотографии
08:50
В Ставрополье суд рассмотрит дело экс-главы волгоградской полиции ТоймухамедоваСмотреть фотографии
08:33
РИА Рейтинг: волгоградские семьи тратили на коммуналку 4772 рубля в месяцСмотреть фотографии
07:58
В Волгограде восстановлено движение по ул. ЕлецкойСмотреть фотографии
07:09
В Волгограде за 111 млн рублей благоустроят территорию медкомплекса на ул. СоветскойСмотреть фотографии
06:20
В волгоградских магазинах заводят «долговые» тетради из-за перебоев с интернетомСмотреть фотографии
06:18
В Волгограде задерживается или отменён прилёт и вылет семи самолётовСмотреть фотографии
21:11
Рассекающего по Волге у пляжа пьяного лодочника задержали на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
20:35
В Волгограде наградили призеров чемпионата и первенства РФ по серфингуСмотреть фотографии
19:19
«Мы оживили историю»: реконструкторы воссоздали бой с фашистами сводного отряда чекистов и милиции СталинградаСмотреть фотографии
17:51
В Волгограде отменены 14 авиарейсов из-за атак беспилотниковСмотреть фотографии
16:32
Мужчина утонул на пляже у Краснослободска Волгоградской областиСмотреть фотографии
 