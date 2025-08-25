Росприроднадзор зафиксировал разлив нефтепродуктов под Волгоградом

Происшествие случилось в Светлоярском районе Волгоградской области. По данным Росприроднадзора, вблизи оросительного канала около мотопомпы для перекачки воды был обнаружен разлив нефтепродуктов. Причиной стала неисправность оборудования. Площадь загрязнения составила 50 квадратных метров.
По результатам получения лабораторных исследований и выяснения всех обстоятельств дела виновное лицо будет установлено, заверили в управлении. Если пробы покажут превышение по вредным веществам, специалисты рассчитают причиненный почве вред.
Фото Росприроднадзора