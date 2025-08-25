Общество

Под Волгоградом силовики нашли у жителей схрон с боевым оружием

25.08.2025 09:38
0
25.08.2025 09:38


В Урюпинском районе Волгоградской области сотрудники полиции совместно с оперативниками регионального управления ФСБ России задержали двоих местных жителей 42 и 69 лет. Мужчины хранили у себя дома солидный арсенал боевого оружия.



Во время обыска правоохранители изъяли у фигурантов автомат Калашникова, пистолет-пулемет Шпагина, четыре охотничьих ружья 12 и 16 калибра, мелкокалиберную винтовку, а также десятки патронов, порох и прочие расходные материалы для изготовления боеприпасов.

- Согласно экспертизам, 19 патронов являются промышленно изготовленными 9-мм пистолетными патронами калибра 9*18 мм для боевого нарезанного огнестрельного оружия ПМ и пригодны для производства выстрела; найденное оружие – 7,62-мм автомат Калашникова со складным прикладом (АКМС) относится к боевому ручному нарезному огнестрельному оружию и также пригоден к выстрелам. 84 патрона являются промышленно изготовленными патронами калибра 5,6 мм. Данные патроны пригодны для производства выстрела, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Отметим, в отношении мужчин возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и оборот оружия. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

Фото и видео: УФСБ России по Волгоградской области

