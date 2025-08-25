Общество

Кишечную палочку обнаружили волгоградские лаборанты в 19 образцах курятины

Об итогах мониторинга за качеством и безопасностью самого доступного вида мяса отчитались специалисты аккредитованной лаборатории Волгоградского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

В этом году в рамках производственного контроля было исследовано 13 образцов куриных крылышек, 8 образцов бедра и голени, 4 образца грудки, 37 образцов тушек, 18 образцов субпродуктов и 11 образцов котлет куриных, произведенных как на территории Волгоградской области, так и в других регионах. 

При этом анализировалось наличие амфениколов, антибиотиков тетрациклиновой группы, токсичных элементов, радионуклидов, полипептидов, остаточного количества пестицидов, генетически модифицированных организмов (ГМО) и микробиологические показатели. В 19 образцах мяса механической обвалки, крыльев, кожи, тушек и субпродуктов выявлены бактерии группы кишечной палочки (БГКП).

К слову, источниками загрязнения кишечной палочкой могут служить кожный покров птицы, содержимое желудочно-кишечного тракта, инструменты, оборудование, транспорт, руки, одежда и обувь сотрудников, работающих на производстве.

Специалисты советуют, что  лучше всего покупать фермерскую птицу, выращенную в условиях свободного выгула и питающуюся натуральными кормами. Стоит также отдавать предпочтение охлажденной, а не замороженной курице, т.к. в последней меньше полезных веществ.

Вредной частью тушки считается кожа, содержащая большое количество насыщенных жиров и хлорные соединения, которыми обрабатывают птицу для придания товарного вида. В крылышках мало мяса, но много костей и кожи. В легких могут быть бактерии, которые трудно уничтожить даже при помощи термической обработки. Вредна и гузка, способная скрывать в себе паразитов и патогенные бактерии.

Наиболее полезная часть – белое мясо или куриная грудка. В 100 г продукта содержится 24 г протеина. В бедре и голени больше жира и меньше белка, но они также подходят для употребления. Среди субпродуктов стоит выбирать печень, в которой много полезных витаминов группы В.


