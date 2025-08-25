Происшествия

В Волгоградской области пьяный мотоциклист угробил 7-летнего мальчика

Происшествия 25.08.2025 16:27
Жуткая авария произошла в Руднянском районе сегодня, 25 августа. Трагические события случились в селе Матышево в 12-40 ч. 

- Водитель, не имеющий прав, в пьяном состоянии управлял мотоциклом «ИЖ», не справился с управлением и напротив дома №26 по ул. Героя Климашкина врезался в световую опору, - сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области. 

В результате страшного удара погиб 7-летний мальчик – он скончался до приезда скорой. Водитель и пассажирка мотоцикла доставлены в больницу. 

Видео ГУ МВД по Волгоградской области

