Общество

«Без егеря таких уже не найдёшь»: волгоградец рассказал о ловле 60-килограммового сома на Волжских Раскатах

Общество 25.08.2025 17:19
0
25.08.2025 17:19


Волгоградец Петр Холин рассказал о незабываемой рыбалке в Астраханской области. Мужчина впервые за 18 лет вырвался в гости к друзьям, и во время активного отдыха на природе мужчине сразу же улыбнулась удача. Ему удалось выудить в дельте Волги 60-килограммового сома. Схватку волгоградца с гигантской рыбой сняли на видео.



– Поездка моя на Волжские раскаты длилась всего два дня. Сами понимаете, такие места, природа. Побывать здесь и не сходить на рыбалку – это преступление. Вот мы и поплыли со знакомым на лодке, – рассказал ИА «Высота 102» Петр Холин.

Мужчина сам родом из станицы Трёхостровской. Долгое время работал врачом-анастазиологом в Москве, в НИИ «Склифосовского», а сейчас вернулся на малую родину.

– Я постоянно стараюсь путешествовать. В основном, конечно, по родному краю. Изучаю историю, местные легенды и увлекаюсь рыбалкой. На Волжские раскаты в Астраханской области впервые попал в 17 лет, затем здесь же, студентом, какое-то время работал врачом в стройотрядах. Застал ещё те времена, когда здесь вылавливали белуг по 700-800 килограммов и ложками ели чёрную икру, – с ностальгией вспоминает волгоградец.


По словам мужчины, сейчас ситуация в дельте Волги существенно изменилась.

– Весь берег застроили турбазами. Везде рыбаки. Естественно, поймать здесь что-то стоящее без егеря практически невозможно. Обязательно нужен проводник, который хорошо знает местность и сориентирует, где шансы выше что-то выловить, – продолжил Петр Холин. – Мне в этом плане очень повезло, мои друзья здесь с малых лет выросли. Ловили мы на квок с лягушкой.

Практически сразу же мужчине улыбнулась удача.

– Клюнул. Да ещё как. Главное для меня было не упустить его, а это ещё та задачка.


Ожесточённое сражение в дельте растянулось минут на десять. Сначала волгоградец подтягивал огромную рыбину к лодке, после чего его знакомый помог подцепить сома.

Следом удалось поймать ещё одного «малыша» на 7-8 килограммов, но его рыбаки отпустили.

Отметим, по словам Петра Холина, приготовить уху они с друзьями так и не успели – срочно нужно было вернуться домой. Однако договорились, что они в Астраханской области завялят 60-килограммового красавца и пришлют удачливому рыбаку его мясо уже в деликатесном виде.

Фото и видео: Петр Холин / vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.08.2025 19:58
Общество 25.08.2025 19:58
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2025 16:55
Общество 25.08.2025 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2025 13:28
Общество 25.08.2025 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2025 13:27
Общество 25.08.2025 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2025 13:19 Реклама
Общество 25.08.2025 13:19 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.08.2025 13:07
Общество 25.08.2025 13:07
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2025 12:17
Общество 25.08.2025 12:17
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2025 12:08
Общество 25.08.2025 12:08
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.08.2025 10:28
Общество 25.08.2025 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2025 10:04
Общество 25.08.2025 10:04
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2025 09:38
Общество 25.08.2025 09:38
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2025 09:06
Общество 25.08.2025 09:06
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2025 08:33
Общество 25.08.2025 08:33
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2025 07:58
Общество 25.08.2025 07:58
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2025 07:09
Общество 25.08.2025 07:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:24
«Ротор» ведет после первого тайма в матче с «Торпедо» - 1:0Смотреть фотографии
19:58
Коричнево-красную луну увидят волгоградцы 7 сентябряСмотреть фотографии
19:34
Легенда «Ротора» 90-х годов провел автограф-сессию перед матчем с «Торпедо»Смотреть фотографии
18:53
Очередных негодяев, обманывавших стариков, задержала полиция ВолгоградаСмотреть фотографии
18:01
В Волгограде 83-летней бабушке вернули квартиру, проданную директором дома престарелыхСмотреть фотографии
17:38
Атака ВСУ на мирных жителей Волгоградской области: один пострадавший остается в больницеСмотреть фотографии
17:19
«Без егеря таких уже не найдёшь»: волгоградец рассказал о ловле 60-килограммового сома на Волжских РаскатахСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
В Волгограде 5-7 сентября пройдет фестиваль колокольного звонаСмотреть фотографии
16:27
В Волгоградской области пьяный мотоциклист угробил 7-летнего мальчикаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:52
Вкусный, спелый, цифровой: «Ростелеком» выступил партнером арбузного фестиваля в КамышинеСмотреть фотографии
15:27
На Серенко в Волгограде завели 5-е дело из-за клеветы в канале «Остров Свободы»Смотреть фотографии
14:23
Под Волгоградом в ерике Верблюд утонул 28-летний мужчинаСмотреть фотографии
13:28
Мэр Волжского официально представил нового зама Евгения ГоловкоСмотреть фотографии
13:27
Гости фестиваля в Камышине съели 30 тонн арбузов за деньСмотреть фотографииCмотреть видео
13:19
Уборка теперь проще: на Гремячинском ГОКе улучшают условия труда сотрудниковСмотреть фотографии
13:07
Идёт транзитом? Волгоград неожиданно накрыла пыльная буря из КалмыкииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
Пенсионеры Волгоградской области перешли на цифровое общениеСмотреть фотографии
12:45
С родителей больного подростка взыскали 0,5 млн за сгоревший под Волгоградом лесСмотреть фотографии
12:17
В Волгограде студентку ВолГАУ осудят за попытку подкупить преподавателейСмотреть фотографии
12:08
Студенты могут стать лицом крупной волгоградской компанииСмотреть фотографии
11:48
В Волгоградской области отец вспомнил о погибшем на СВО сыне только на похоронахСмотреть фотографии
11:38
Стала бы смертницей: ФСБ сообщила подробности о задержанной в Крыму волгоградкеСмотреть фотографии
11:18
70% МКД в Волгоградской области прошли проверку на готовность к зимовкеСмотреть фотографии
11:04
В Елани задержали водителя «Нивы» после жуткого ДТП с 8-летним школьником.Смотреть фотографии
10:29
РИА: Волгоградку задержали в Крыму за попытку подорвать силовиков с помощью иконыСмотреть фотографии
10:29
«Ротор» 25 августа на «Волгоград Арене» сыграет с московским «Торпедо» Смотреть фотографии
10:28
В Волжском загорелся павильон на рынке «Валентина»Смотреть фотографии
10:04
Волгоградские пожарные тушат НПЗ в Ростовской областиСмотреть фотографии
09:38
Под Волгоградом силовики нашли у жителей схрон с боевым оружиемСмотреть фотографииCмотреть видео
09:32
Росприроднадзор зафиксировал разлив нефтепродуктов под ВолгоградомСмотреть фотографии
 