



Волгоградец Петр Холин рассказал о незабываемой рыбалке в Астраханской области. Мужчина впервые за 18 лет вырвался в гости к друзьям, и во время активного отдыха на природе мужчине сразу же улыбнулась удача. Ему удалось выудить в дельте Волги 60-килограммового сома. Схватку волгоградца с гигантской рыбой сняли на видео.







– Поездка моя на Волжские раскаты длилась всего два дня. Сами понимаете, такие места, природа. Побывать здесь и не сходить на рыбалку – это преступление. Вот мы и поплыли со знакомым на лодке, – рассказал ИА «Высота 102» Петр Холин.

Мужчина сам родом из станицы Трёхостровской. Долгое время работал врачом-анастазиологом в Москве, в НИИ «Склифосовского», а сейчас вернулся на малую родину.

– Я постоянно стараюсь путешествовать. В основном, конечно, по родному краю. Изучаю историю, местные легенды и увлекаюсь рыбалкой. На Волжские раскаты в Астраханской области впервые попал в 17 лет, затем здесь же, студентом, какое-то время работал врачом в стройотрядах. Застал ещё те времена, когда здесь вылавливали белуг по 700-800 килограммов и ложками ели чёрную икру, – с ностальгией вспоминает волгоградец.





По словам мужчины, сейчас ситуация в дельте Волги существенно изменилась.

– Весь берег застроили турбазами. Везде рыбаки. Естественно, поймать здесь что-то стоящее без егеря практически невозможно. Обязательно нужен проводник, который хорошо знает местность и сориентирует, где шансы выше что-то выловить, – продолжил Петр Холин. – Мне в этом плане очень повезло, мои друзья здесь с малых лет выросли. Ловили мы на квок с лягушкой.

Практически сразу же мужчине улыбнулась удача.

– Клюнул. Да ещё как. Главное для меня было не упустить его, а это ещё та задачка.





Ожесточённое сражение в дельте растянулось минут на десять. Сначала волгоградец подтягивал огромную рыбину к лодке, после чего его знакомый помог подцепить сома.

Следом удалось поймать ещё одного «малыша» на 7-8 килограммов, но его рыбаки отпустили.

Отметим, по словам Петра Холина, приготовить уху они с друзьями так и не успели – срочно нужно было вернуться домой. Однако договорились, что они в Астраханской области завялят 60-килограммового красавца и пришлют удачливому рыбаку его мясо уже в деликатесном виде.

Фото и видео: Петр Холин / vk.com