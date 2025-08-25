Общество

Идёт транзитом? Волгоград неожиданно накрыла пыльная буря из Калмыкии

Общество 25.08.2025 13:07
0
25.08.2025 13:07


25 августа юг Волгограда неожиданно утонул в белой пелене. По информации очевидцев, пыльная буря уже накрыла Красноармейский и Кировский районы и постепенно приближается к Советскому.



- Город заволокло каким-то пыльным облаком. Сначала в нём утонул Красноармейский район, затем исчезли многоэтажки в Кировском районе. Сейчас эта пелена вплотную подошла к «Акварели» и заводу имени Петрова, - сообщил журналистам один из местных жителей.

Одновременно волгоградцы жалуются, что на улице стало тяжело дышать. У некоторых жителей Советского и Кировского районов при нахождении на улице отмечается кашель.

Отметим, ранее Гидрометцентр не предупреждал волгоградцев о надвигающейся пыльной буре.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.08.2025 16:55
Общество 25.08.2025 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2025 13:28
Общество 25.08.2025 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2025 13:27
Общество 25.08.2025 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2025 13:19 Реклама
Общество 25.08.2025 13:19 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.08.2025 12:17
Общество 25.08.2025 12:17
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2025 12:08
Общество 25.08.2025 12:08
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.08.2025 10:28
Общество 25.08.2025 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2025 10:04
Общество 25.08.2025 10:04
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2025 09:38
Общество 25.08.2025 09:38
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2025 09:06
Общество 25.08.2025 09:06
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2025 08:33
Общество 25.08.2025 08:33
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2025 07:58
Общество 25.08.2025 07:58
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2025 07:09
Общество 25.08.2025 07:09
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2025 06:20
Общество 25.08.2025 06:20
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 19:19
Общество 24.08.2025 19:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:55
В Волгограде 5-7 сентября пройдет фестиваль колокольного звонаСмотреть фотографии
16:27
В Волгоградской области пьяный мотоциклист угробил 7-летнего мальчикаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:52
Вкусный, спелый, цифровой: «Ростелеком» выступил партнером арбузного фестиваля в КамышинеСмотреть фотографии
15:27
На Серенко в Волгограде завели 5-е дело из-за клеветы в канале «Остров Свободы»Смотреть фотографии
14:23
Под Волгоградом в ерике Верблюд утонул 28-летний мужчинаСмотреть фотографии
13:28
Мэр Волжского официально представил нового зама Евгения ГоловкоСмотреть фотографии
13:27
Гости фестиваля в Камышине съели 30 тонн арбузов за деньСмотреть фотографииCмотреть видео
13:19
Уборка теперь проще: на Гремячинском ГОКе улучшают условия труда сотрудниковСмотреть фотографии
13:07
Идёт транзитом? Волгоград неожиданно накрыла пыльная буря из КалмыкииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
Пенсионеры Волгоградской области перешли на цифровое общениеСмотреть фотографии
12:45
С родителей больного подростка взыскали 0,5 млн за сгоревший под Волгоградом лесСмотреть фотографии
12:17
В Волгограде студентку ВолГАУ осудят за попытку подкупить преподавателейСмотреть фотографии
12:08
Студенты могут стать лицом крупной волгоградской компанииСмотреть фотографии
11:48
В Волгоградской области отец вспомнил о погибшем на СВО сыне только на похоронахСмотреть фотографии
11:38
Стала бы смертницей: ФСБ сообщила подробности о задержанной в Крыму волгоградкеСмотреть фотографии
11:18
70% МКД в Волгоградской области прошли проверку на готовность к зимовкеСмотреть фотографии
11:04
В Елани задержали водителя «Нивы» после жуткого ДТП с 8-летним школьником.Смотреть фотографии
10:29
РИА: Волгоградку задержали в Крыму за попытку подорвать силовиков с помощью иконыСмотреть фотографии
10:29
«Ротор» 25 августа на «Волгоград Арене» сыграет с московским «Торпедо» Смотреть фотографии
10:28
В Волжском загорелся павильон на рынке «Валентина»Смотреть фотографии
10:04
Волгоградские пожарные тушат НПЗ в Ростовской областиСмотреть фотографии
09:38
Под Волгоградом силовики нашли у жителей схрон с боевым оружиемСмотреть фотографииCмотреть видео
09:32
Росприроднадзор зафиксировал разлив нефтепродуктов под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:06
Кишечную палочку обнаружили волгоградские лаборанты в 19 образцах курятиныСмотреть фотографии
08:50
В Ставрополье суд рассмотрит дело экс-главы волгоградской полиции ТоймухамедоваСмотреть фотографии
08:33
РИА Рейтинг: волгоградские семьи тратили на коммуналку 4772 рубля в месяцСмотреть фотографии
07:58
В Волгограде восстановлено движение по ул. ЕлецкойСмотреть фотографии
07:09
В Волгограде за 111 млн рублей благоустроят территорию медкомплекса на ул. СоветскойСмотреть фотографии
06:20
В волгоградских магазинах заводят «долговые» тетради из-за перебоев с интернетомСмотреть фотографии
06:18
В Волгограде задерживается или отменён прилёт и вылет семи самолётовСмотреть фотографии
 