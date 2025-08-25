Идёт транзитом? Волгоград неожиданно накрыла пыльная буря из Калмыкии





25 августа юг Волгограда неожиданно утонул в белой пелене. По информации очевидцев, пыльная буря уже накрыла Красноармейский и Кировский районы и постепенно приближается к Советскому.







- Город заволокло каким-то пыльным облаком. Сначала в нём утонул Красноармейский район, затем исчезли многоэтажки в Кировском районе. Сейчас эта пелена вплотную подошла к «Акварели» и заводу имени Петрова, - сообщил журналистам один из местных жителей.

Одновременно волгоградцы жалуются, что на улице стало тяжело дышать. У некоторых жителей Советского и Кировского районов при нахождении на улице отмечается кашель.

Отметим, ранее Гидрометцентр не предупреждал волгоградцев о надвигающейся пыльной буре.