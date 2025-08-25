Расследования

Атака ВСУ на мирных жителей Волгоградской области: один пострадавший остается в больнице

Расследования 25.08.2025 17:38
Следователи СК России расследуют преступление ВСУ, совершенное в отношении мирных жителей Волгоградской области. Об этом, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Следственный комитет России. 

Напомним, что атака беспилотниками  Украины была совершена в Волгоградской области в ночь на 23 августа. При этом пострадали трое мирных жителей региона, в том числе, один ребенок. Несовершеннолетний, а также один взрослый человек были после обследования отправлены на амбулаторное лечение, еще один пострадавший до сих пор остается в лечебном учреждении.

– Состояние пациента без изменений, продолжает лечение, угрозы жизни нет, – уточнили в комитете здравоохранения Волгоградской области 25 августа. 

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что в больницу был доставлен сотрудник железнодорожной станции Петров Вал в Камышинском районе. Мужчина получил осколочные ранения в результате повреждения остекления. 

Следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего в Волгоградской области и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц.

