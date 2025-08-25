РИА: Волгоградку задержали в Крыму за попытку подорвать силовиков с помощью иконы





Правоохранители предотвратили в Крыму теракт против сотрудников УФСБ. Жительница Волгоградской области попала под влияние телефонных мошенников и стала марионеткой сотрудников СБУ.

- В результате проведенных мероприятий задержана 54-летняя гражданка России, жительница Волгоградской области, которая в целях возврата похищенных в результате телефонного мошенничества денежных средств обманным путем была вовлечена в террористическую деятельность украинскими спецслужбами с использованием мессенджера Telegram, - сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

В мае 2025 года с волгоградкой связались неизвестные, которые, представившись сотрудниками ФСБ и начали шантажировать женщину уголовной ответственностью за якобы совершённое по ошибке отчисление средств на нужды ВСУ. Чтобы избежать наказания, женщина влезла в долги и взяла кредиты в банке, выплатив аферистам денежные средства, чтобы «уладить вопрос».

Но на этом преступники не остановились. Кульминацией стала просьба доставить в управление ФСБ по Крыму икону. Как впоследствии выяснилось, в святом образе была спрятана взрывчатка. Сотрудники СБУ рассчитывали подорвать женщину вместе с силовиками. Для этого волгоградка должна была отправить своим кураторам СМС, которое и спровоцировало бы детонацию устройства.

Отметим, избежать такого развития событий силовикам удалось лишь благодаря бдительности сотрудников КПП. Сейчас возбуждены уголовные дела по факту покушения на теракт и незаконный оборот взрывчатых веществ. Идёт расследование.

Фото: Zvezdanews