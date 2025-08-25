Расследования

На Серенко в Волгограде завели 5-е дело из-за клеветы в канале «Остров Свободы»

25.08.2025
В Волгограде в рамках расследования уголовных дел в отношении задержанного в июле администратора Telegram-канала «Остров Свободы» Михаила Серенко вскрылся новый эпизод его преступной деятельности. В частности, сообщает ИА «Высота 102», следственным отделом по Центральному району Волгограда регионального СУ СК России в отношении Серенко возбуждено еще одно дело по статье о клевете, сопряженной с обвинением в преступлении против половой неприкосновенности. 

На этот раз, по данным источников «Высоты 102», заявление на Михаила Серенко написал волгоградский журналист Сергей Мазанов. Мужчина намерен добиваться привлечения Серенко к ответственности из-за постов, которые админ Telegram-канала «Остров Свободы» регулярно публиковал на своем ресурсе.

– Он [Серенко] на меня вылил кучу грязи. Я обратился в следственный отдел с просьбой возбудить уголовное дело о клевете, – подтвердил Сергей Мазанов информагентству факт обращения в следственные органы. – Возбуждено уголовное дело или нет, об этом меня в известность не ставили. 

Между тем, по данным источников информагентства, новое уголовное дело было возбуждено в отношении Серенко на минувшей неделе – 24 августа. Его подозревают по ч. 5 ст. 128.1 УК России. Напомним, что ранее по этой же статье Уголовного кодекса РФ уже было возбуждено дело на админа Telegram-канала «Остров Свободы». В первом случае с заявлением в следственный отдел обратился молодой человек девушки, которая, как полагает следствие, отказала Михаилу Серенко в интимной близости. Не стерпев отказа, администратор канала стал регулярно публиковать скабрезные сообщения и о девушке, и о ее молодом человеке.  

Отметим, что новое уголовное дело – уже пятое по счету, которое было возбуждено в отношении Михаила Серенко в период с 18 июля по 25 августа. 18 июля были возбуждены дела по двум статьям УК РФ – по п. «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершённое в крупном размере) и п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (публичная реабилитация нацизма, совершённая с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»). Вскоре стало известно о третьем уголовном деле по ч.3 ст. 242 УК РФ – оборот материалов порнографического содержания. И, как было сказано выше, четвертым делом стало по ч. 5 ст. 128.1 УК России – распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, содержащихся в СМИ с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Как уточняют источники информагентства, эти пять уголовных дел, – вероятнее всего, еще не всё, что будет объединено в общее производство. 

– Заявлений в отношении Серенко написано не один десяток. Есть статьи и более мягкие, скажем так, если сравнивать с тем, что уже возбуждалось. Есть и достаточно серьезные обвинения, – уточняют источники «Высоты 102». – Накопившихся в следственном отделе заявлений сотрудникам хватит как минимум на полгода напряженной работы. 

Напомним, что Серенко был задержан 22 июля – через 4 дня после возбуждения в отношении него первых уголовных дел. В настоящее время арестант находится в СИЗО №1 Волгограда, откуда его отказался ранее выпускать Волгоградский областной суд по просьбе защиты. Избранная Центральным районным судом Волгограда мера пресечения определена до 18 сентября 2025 года. 

