Мэр Волжского официально представил нового зама Евгения Головко

Сегодня на аппаратном совещании глава Волжского Игорь Воронин официально представил нового заместителя. Евгений Головко сменил на этом посту Алексея Мацаева и будет курировать ключевые для города направления: дорожное хозяйство, благоустройство, капстроительство и градостроительство, а также земельные ресурсы.
Приказ о его назначении был подписан 22 августа.
Напомним, Евгений Головко уже работал в администрации Волжского. Он представлял главу города в гордуме, руководил управлением имущества, был также помощником главы города.
С 2016 года он возглавлял МБУ «Северное» в Волгограде, откуда уволился по собственному желанию в конце 2024 года.
