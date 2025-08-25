Общество 25.08.2025 13:19 Реклама
Сотрудники участка клининга Гремячинского горно-обогатительного комбината компании ЕвроХим-ВолгаКалий получили в свое распоряжение современные поломоечные машины. Решение о закупке нового оборудования было принято в связи с увеличением численности персонала и расширением производственных площадей предприятия.
Сейчас на Гремячинском ГОКе трудятся более трех тысяч человек. На территории комбината размещены порядки тридцати крупных объектов производственного и административного назначения. Поддержание чистоты и порядка в кабинетах, столовых и других местах общего пользования – дело очень трудоемкое. Облегчить труд уборщиков и повысить эффективность уборки помогают поломоечные машины. Это высокотехнологичное оборудование, которое позволяет значительно сократить усилия, затрачиваемые на мытье помещений. Машины оснащены современными системами фильтрации и очистки, удобны в использовании и очень производительны.
ЕвроХим-ВолгаКалий планирует и дальше развивать свои производственные мощности, внедряя новые технологии и улучшая условия труда. В планах – приобретение маленьких поломоечных машин для уборки компактных пространств и помещений.
Фото: Александр Семёнов
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036, erid: F7NfYUJCUneTSTkYnPQG
