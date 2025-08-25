Коричнево-красную луну увидят волгоградцы 7 сентября





Редчайшее астрономическое явление смогут скоро увидеть волгоградцы. 7 сентября состоится полное лунное затмение — первое за последние 7 лет, видимое на европейской части России. Следующее полное затмение Луны, которое смогут запечатлеть жители Волгоградской области, будет 31 декабря 2028 года.

Как все будет происходить? Луна начнёт входить в земную тень в 19:27. Максимальное погружение в тень произойдёт в 21:12, при этом вся Луна окрасится в тёмно-коричнево-красный цвет. Выход Луны из тени начнётся в 21:53, и к 22:56 завершится полностью.



Кстати, наблюдать за необычным лунным затмением можно будет в Волгоградском планетарии, где уже идет запись в группы.



Фото из архива

