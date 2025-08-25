В Волжском загорелся павильон на рынке «Валентина»

В Волжском сегодня, 25 августа, произошел пожар на территории рынка «Валентина». По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о происшествии поступило в 9-28 ч.
- В здании рынка горели вещи на площади 10 кв.м. Пожарные подразделения 32-й ПСЧ ликвидировали горение в 09:41 ч., - прокомментировали в управлении.
В результате пожара никто не пострадал, а причина возгорания устанавливается.
Напомним, год назад на территории рынка также произошел пожар из-за холодильного оборудования в одном из магазинов.
Фото V102.RU (архив)