



20-летнюю жительницу Пензенской области и 37-летнего жителя Волгограда задержали сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области. Оба подозреваются в серии мошеннических преступлений, совершенных в отношении пенсионеров.

В волгоградском Главке МВД России уточняют, что задержанные являлись пособниками телефонных мошенников, которые убеждали пенсионеров в необходимости «декларирования» всех сбережений, находящихся дома. В целях якобы проверки подлинности и обеспечения сохранности денежных средств аферисты склоняли пенсионеров к передаче накоплений курьерам.

Негодяи успели обобрать стариков на сумму, превышающую 5 млн рублей.

– Жительница Пензенской области выполняла роль курьера, забирая деньги у пожилых людей, а волгоградец переводил их на счета злоумышленников. У «инкассатора» изъято 2 млн рублей, а общий ущерб от действий преступников превысил 5 миллионов, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Следователем СЧ СУ УМВД России по городу Волгограду расследуются уголовные дела. Фигуранты задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.