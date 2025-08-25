



В Еланском районе Волгоградской области произошло жуткое ДТП с участием 8-летнего школьника на велосипеде и «Нивы». Поздним вечером легковой автомобиль сбил несовершеннолетнего в частном секторе на ул. Московской.

- В 19:30 водитель, управляя автомобилем «Нива», напротив дома №18 по ул. Московская совершил наезд на 8-летнего велосипедиста. В результате ДТП несовершеннолетний доставлен в медучреждение. Водитель скрылся с места ДТП, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Однако далеко уехать мужчине не удалось. Он был вскоре задержан полицией и доставлен в отдел.

Отметим, по информации правоохранителей, мужчина нанёс школьнику тяжкие телесные повреждения. В отношении водителя «Нивы» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ. Решается вопрос о его помещении под стражу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области