С родителей больного подростка взыскали 0,5 млн за сгоревший под Волгоградом лес

С родителей больного подростка, устроившего пожар, взыщут около полумиллиона рублей за сгоревший лес. Как рассказали ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, в июле прошлого года 17-летний юноша совершил поджог деревьев и сухой растительности в Старополтавском лесничестве. В результате произошел верховой пожар, а причиненный ущерб - потеря древесины и затраты на тушение огня – составил 496 тысячи рублей.

В отношении несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело, однако в связи с тем, что он совершил преступление в состоянии невменяемости, его освободили от уголовной ответственности и направили на принудительное лечение. Но уже в рамках гражданского судопроизводства в суд обратился комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области к родителям молодого человека, так как на момент совершения преступления он был несовершеннолетним, а 18 лет ему исполнилось через месяц после случившегося. Чиновники потребовали с родителей больного парня возместить нанесенный пожаром ущерб.