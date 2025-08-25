В эти минуты на «Волгоград Арене» начался заключительный матч шестого тура Первой лиги между «Ротором» и «Торпедо». Поддержать свою команду приехали и московские фанаты, которых было видно издалека благодаря клубной атрибутике.
Болельщики еще задолго до начала игры начали подтягиваться к стадиону. Тем более, что сегодняшнюю автограф-сессию на площади перед ареной проводил легенда «Ротора» 90-х годов Александр Царенко. Сотни волгоградцев терпеливо стояли в длинной очереди, чтобы запечатлеть себя вместе с футболистом легендарной команды.
Скучать, как обычно, организаторы болельщикам не дали. Подзарядиться эмоциями можно было в настольном футболе, поединком с боксерской «грушей» и танцами под музыку кавер-группы. Любители более спокойных развлечений доверились мастерам аквагрима и собственноручно изготовили плакаты со словами поддержки любимой команды.
Фото Андрея Поручаева V102.RU