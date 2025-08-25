Спорт

Легенда «Ротора» 90-х годов провел автограф-сессию перед матчем с «Торпедо»

Спорт 25.08.2025 19:34
0
25.08.2025 19:34


В эти минуты на  «Волгоград Арене» начался  заключительный матч шестого тура Первой лиги между «Ротором» и «Торпедо». Поддержать свою команду приехали и московские фанаты, которых было видно издалека благодаря клубной атрибутике.


Болельщики еще задолго до начала игры начали подтягиваться к стадиону. Тем более, что сегодняшнюю автограф-сессию на площади перед ареной проводил легенда «Ротора» 90-х годов Александр Царенко. Сотни волгоградцев терпеливо стояли в длинной очереди, чтобы запечатлеть себя вместе с футболистом легендарной команды.


Скучать, как обычно, организаторы болельщикам не дали. Подзарядиться эмоциями можно было в настольном футболе, поединком с боксерской «грушей» и танцами под музыку кавер-группы. Любители  более спокойных развлечений доверились мастерам аквагрима и собственноручно изготовили плакаты со словами поддержки любимой команды.





Фото Андрея Поручаева V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
25.08.2025 20:24
Спорт 25.08.2025 20:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.08.2025 10:29
Спорт 25.08.2025 10:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.08.2025 20:35
Спорт 24.08.2025 20:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.08.2025 23:31
Спорт 23.08.2025 23:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.08.2025 11:57
Спорт 23.08.2025 11:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.08.2025 19:56
Спорт 21.08.2025 19:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.08.2025 09:12
Спорт 21.08.2025 09:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.08.2025 07:54
Спорт 21.08.2025 07:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.08.2025 20:57
Спорт 20.08.2025 20:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.08.2025 13:48
Спорт 20.08.2025 13:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.08.2025 17:29
Спорт 19.08.2025 17:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.08.2025 21:42
Спорт 18.08.2025 21:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.08.2025 10:39
Спорт 18.08.2025 10:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.08.2025 16:35
Спорт 17.08.2025 16:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.08.2025 14:30
Спорт 17.08.2025 14:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:24
«Ротор» ведет после первого тайма в матче с «Торпедо» - 1:0Смотреть фотографии
19:58
Коричнево-красную луну увидят волгоградцы 7 сентябряСмотреть фотографии
19:34
Легенда «Ротора» 90-х годов провел автограф-сессию перед матчем с «Торпедо»Смотреть фотографии
18:53
Очередных негодяев, обманывавших стариков, задержала полиция ВолгоградаСмотреть фотографии
18:01
В Волгограде 83-летней бабушке вернули квартиру, проданную директором дома престарелыхСмотреть фотографии
17:38
Атака ВСУ на мирных жителей Волгоградской области: один пострадавший остается в больницеСмотреть фотографии
17:19
«Без егеря таких уже не найдёшь»: волгоградец рассказал о ловле 60-килограммового сома на Волжских РаскатахСмотреть фотографииCмотреть видео
16:55
В Волгограде 5-7 сентября пройдет фестиваль колокольного звонаСмотреть фотографии
16:27
В Волгоградской области пьяный мотоциклист угробил 7-летнего мальчикаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:52
Вкусный, спелый, цифровой: «Ростелеком» выступил партнером арбузного фестиваля в КамышинеСмотреть фотографии
15:27
На Серенко в Волгограде завели 5-е дело из-за клеветы в канале «Остров Свободы»Смотреть фотографии
14:23
Под Волгоградом в ерике Верблюд утонул 28-летний мужчинаСмотреть фотографии
13:28
Мэр Волжского официально представил нового зама Евгения ГоловкоСмотреть фотографии
13:27
Гости фестиваля в Камышине съели 30 тонн арбузов за деньСмотреть фотографииCмотреть видео
13:19
Уборка теперь проще: на Гремячинском ГОКе улучшают условия труда сотрудниковСмотреть фотографии
13:07
Идёт транзитом? Волгоград неожиданно накрыла пыльная буря из КалмыкииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
Пенсионеры Волгоградской области перешли на цифровое общениеСмотреть фотографии
12:45
С родителей больного подростка взыскали 0,5 млн за сгоревший под Волгоградом лесСмотреть фотографии
12:17
В Волгограде студентку ВолГАУ осудят за попытку подкупить преподавателейСмотреть фотографии
12:08
Студенты могут стать лицом крупной волгоградской компанииСмотреть фотографии
11:48
В Волгоградской области отец вспомнил о погибшем на СВО сыне только на похоронахСмотреть фотографии
11:38
Стала бы смертницей: ФСБ сообщила подробности о задержанной в Крыму волгоградкеСмотреть фотографии
11:18
70% МКД в Волгоградской области прошли проверку на готовность к зимовкеСмотреть фотографии
11:04
В Елани задержали водителя «Нивы» после жуткого ДТП с 8-летним школьником.Смотреть фотографии
10:29
РИА: Волгоградку задержали в Крыму за попытку подорвать силовиков с помощью иконыСмотреть фотографии
10:29
«Ротор» 25 августа на «Волгоград Арене» сыграет с московским «Торпедо» Смотреть фотографии
10:28
В Волжском загорелся павильон на рынке «Валентина»Смотреть фотографии
10:04
Волгоградские пожарные тушат НПЗ в Ростовской областиСмотреть фотографии
09:38
Под Волгоградом силовики нашли у жителей схрон с боевым оружиемСмотреть фотографииCмотреть видео
09:32
Росприроднадзор зафиксировал разлив нефтепродуктов под ВолгоградомСмотреть фотографии
 