В Волгограде 5-7 сентября пройдет фестиваль колокольного звона

V Волгоградский фестиваль колокольного звона пройдет в областном центре с 5 по 7 сентября. Фестиваль «Александровский звон» посвящен Дню памяти святого благоверного великого князя Александра Невского и Дню города Волгограда.
Мероприятие соберет лучших звонарей из разных регионов России для возрождения и развития традиций православного колокольного искусства.
Организаторами выступают Волгоградская митрополия, отдел культуры Волгоградской епархии, волгоградская региональная общественная организация «Культурный центр «Управляй мечтой». Поддержку фестивалю оказывает администрация города.
Программа фестиваля:
вечером 5 сентября в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (р.п. Городище) пройдут мастер-классы на переносной звоннице.
6 сентября – День мастер-классов от ведущих российских звонарей на колокольне кафедрального собора св. Александра Невского (г. Волгоград). Запланированы также репетиционные звоны.
7 сентября – Кульминация фестиваля. Утро начнется с круглого стола на тему «Возрождение колокольного звона: духовные ценности и современные вызовы» в кафедральном соборе. В обсуждении примут участие эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Саратова, Татарстана, которые поделятся уникальным опытом сохранения традиций в разных уголках страны.
А в 14:00 ч. 7 сентября в Александровском саду (пл. Павших Борцов, 9) начнется главное событие – гала-концерт «Александровский звон». В программе – выступления приглашенных звонарей, демонстрирующих искусство как индивидуального, так и ансамблевого звона, а также лучших творческих коллективов Волгограда.
