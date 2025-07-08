Спорт

«Надо проявлять характер»: волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Енисеем» в Саранске

Спорт 08.07.2025 16:45
0
08.07.2025 16:45


Волгоградский «Ротор» сегодня, 8 июля, провел третий товарищеский матч на предсезонных сборах в Саранске. Подопечные Дениса Бояринцева сыграли вничью с красноярским «Енисеем» со счетом 1:1. По данным пресс-службы клуба, этот поединок прошел в закрытом режиме, а трансляция игры отсутствовала по решению тренерского штаба волгоградского коллектива. 

Известно только, что на 35-й минуте сине-голубые вышли вперед. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом волгоградцев. Но «Ротор» победу упустил в самой концовке поединка - на 89-й минуте красноярский футболист Александр Надольский установил итоговый паритет.


При этом для волгоградских болельщиков наставник «Ротора» Денис Бояринцев в интервью клубной пресс-службе подвел итоги противостояния с «Енисеем». 

- Хороший спарринг получился. По такой жаре показать качественный футбол для обеих команд было подвигом. Игра прошла на хороших скоростях, несмотря на погоду. Мы имели небольшое преимущество и «Енисей» на мяче работал. Обменялись голевыми атаками в первом и втором таймах. Справедливый ничейный результат. Никто не был сегодня ближе к победе. Хотя хорошие моменты создали две команды. Довольны матчем по содержанию и самой картинке. Двигаемся дальше. Задача была провести игру двумя составами, чтобы ребята получили минимум 75 минут, а в идеале и все 90. Кто-то подсел, но на характере надо играть и выполнять работу. Это заключительные матчи перед чемпионатом. Не хотел, однако пришлось сделать замены, чтобы дать ребятам отдохнуть и избежать травм. Пораньше пришлось убрать некоторых футболистов. Завтра будет так же примерно. Постараемся дать возможность провести 90 минут. Только молодежь сыграет по тайму. Другая группа игроков в игре с «Соколом» должна получить полную нагрузку. Дадим «понюхать пороху» молодежи с соперником из Первой лиги. Пока не знаю, сколько времени им предоставлю, но они обязательно выйдут. Мальчишки нас выручили и приехали сюда. Сезон у них закончился - они должны быть в небольшом отпуске, поэтому вознаградим их за это игровыми минутами, - рассказал Бояринцев.

Напомним, ранее в Саранске «Ротор» уступил «КАМАЗу» из Набережных Челнов (0:1) и обыграл «Тюмень» (2:1). Завтра, 9 июля, волгоградская команда в товарищеском матче встретится с саратовским «Соколом».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Андрей Поручаев V102.RU (архив)   

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
08.07.2025 08:14
Спорт 08.07.2025 08:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.07.2025 21:04
Спорт 07.07.2025 21:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.07.2025 17:06
Спорт 05.07.2025 17:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.07.2025 07:01
Спорт 05.07.2025 07:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.07.2025 14:51
Спорт 04.07.2025 14:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.07.2025 07:08
Спорт 04.07.2025 07:08
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.07.2025 16:00
Спорт 03.07.2025 16:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.07.2025 19:32
Спорт 02.07.2025 19:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.07.2025 19:00
Спорт 02.07.2025 19:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.07.2025 12:41
Спорт 02.07.2025 12:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.07.2025 08:19
Спорт 02.07.2025 08:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.07.2025 07:02
Спорт 02.07.2025 07:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.07.2025 08:39
Спорт 01.07.2025 08:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.06.2025 16:54
Спорт 30.06.2025 16:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.06.2025 13:57
Спорт 30.06.2025 13:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:15
В России с 2026 года следственные изоляторы переподчинят ФСБСмотреть фотографии
17:31
За наезд ответит? Сбивший чиновника водитель помещен в СИЗО в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:45
«Надо проявлять характер»: волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Енисеем» в СаранскеСмотреть фотографии
16:43
В Волгограде силовики забрали 7 автомобилей у должников прямо на дорогеСмотреть фотографии
16:00
Почти 4 млрд рублей вычетов по НДФЛ выплатят волгоградцамСмотреть фотографии
15:38
Новые дома построят на месте аварийной двухэтажки на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
15:36
Бюджету Волгограда добавят миллиард на образование и капстроительствоСмотреть фотографии
15:22
Железнодорожники организовали в Волгограде праздник ко Дню семьи, любви и верностиСмотреть фотографии
14:17
В Волгограде 15 июля стартует процесс над водителем BMW ПакомСмотреть фотографии
14:03
Пытала утюгом и гнала из дома: в Волгограде мать-садистка захлебнулась в суде слезамиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:52
Волгоградцы пополняют пункт буккроссинга изданиями из семейного архиваСмотреть фотографии
13:31
Лучше воздержаться: сальмонеллу, нитраты и ГМО искали в первых волгоградских арбузахСмотреть фотографии
13:08
«Не жалеют ни людей, ни автобусы»: в Волгограде дачники пожаловались на безразличие чиновников к убитым дорогамСмотреть фотографииCмотреть видео
12:40
В Волгограде растет число зараженных клещами болезнью ЛаймаСмотреть фотографии
12:26
Новый начальник волгоградского Главка МВД Свинов лишился приставки «врио»Смотреть фотографии
11:56
Пыльная буря из Азии движется к ВолгоградуСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде осудили забившего насмерть таксиста 22-летнего юношуСмотреть фотографии
10:54
Вакансии июля с зарплатой до 180 тыс. рублей опубликовали в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:08
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО стрелком Денисом ТарасовымСмотреть фотографии
10:01
Труп неизвестного мужчины нашли рядом с АЗС на ул. Еременко в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:40
В Волгограде Hyundai Solaris сбил 9-летнего велосипедиста на ул. Гаря ХохоловаСмотреть фотографии
09:36
В Волгограде ко Дню семьи сняли клип на песню Ирины ДубцовойСмотреть фотографииCмотреть видео
09:16
В Волгограде 18-летний студент задержан за сбор денег для мошенниковСмотреть фотографии
08:14
Две недели до старта сезона: на кого поставил «Ротор»Смотреть фотографии
06:46
В России увеличатся штрафы за ряд нарушений ПДДСмотреть фотографии
21:04
«Права на ошибку больше нет»: гандболистки «Динамо-Синары» готовятся к новому сезонуСмотреть фотографии
20:35
В Волгограде застройщик примарафетит пошедшую трещинами квартиру сиротыСмотреть фотографии
19:53
В Волгограде МЧС потушило крупный пожар у складов на ул. МенделееваСмотреть фотографииCмотреть видео
19:16
Фургон «Яндекс Маркета» не устоял в ДТП с «Ладой» под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:00
Путин подписал закон о запрете продажи смартфонов без российского маркетплейсаСмотреть фотографии
 