«Надо проявлять характер»: волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Енисеем» в Саранске





Волгоградский «Ротор» сегодня, 8 июля, провел третий товарищеский матч на предсезонных сборах в Саранске. Подопечные Дениса Бояринцева сыграли вничью с красноярским «Енисеем» со счетом 1:1. По данным пресс-службы клуба, этот поединок прошел в закрытом режиме, а трансляция игры отсутствовала по решению тренерского штаба волгоградского коллектива.

Известно только, что на 35-й минуте сине-голубые вышли вперед. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом волгоградцев. Но «Ротор» победу упустил в самой концовке поединка - на 89-й минуте красноярский футболист Александр Надольский установил итоговый паритет.





При этом для волгоградских болельщиков наставник «Ротора» Денис Бояринцев в интервью клубной пресс-службе подвел итоги противостояния с «Енисеем».

- Хороший спарринг получился. По такой жаре показать качественный футбол для обеих команд было подвигом. Игра прошла на хороших скоростях, несмотря на погоду. Мы имели небольшое преимущество и «Енисей» на мяче работал. Обменялись голевыми атаками в первом и втором таймах. Справедливый ничейный результат. Никто не был сегодня ближе к победе. Хотя хорошие моменты создали две команды. Довольны матчем по содержанию и самой картинке. Двигаемся дальше. Задача была провести игру двумя составами, чтобы ребята получили минимум 75 минут, а в идеале и все 90. Кто-то подсел, но на характере надо играть и выполнять работу. Это заключительные матчи перед чемпионатом. Не хотел, однако пришлось сделать замены, чтобы дать ребятам отдохнуть и избежать травм. Пораньше пришлось убрать некоторых футболистов. Завтра будет так же примерно. Постараемся дать возможность провести 90 минут. Только молодежь сыграет по тайму. Другая группа игроков в игре с «Соколом» должна получить полную нагрузку. Дадим «понюхать пороху» молодежи с соперником из Первой лиги. Пока не знаю, сколько времени им предоставлю, но они обязательно выйдут. Мальчишки нас выручили и приехали сюда. Сезон у них закончился - они должны быть в небольшом отпуске, поэтому вознаградим их за это игровыми минутами, - рассказал Бояринцев.

Напомним, ранее в Саранске «Ротор» уступил «КАМАЗу» из Набережных Челнов (0:1) и обыграл «Тюмень» (2:1). Завтра, 9 июля, волгоградская команда в товарищеском матче встретится с саратовским «Соколом».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев