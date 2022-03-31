Общество

Заброшенный Дом печати в Волгограде выставили на аукцион за 86 млн рублей

Общество 31.03.2022 09:20
31.03.2022 09:20


Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области выставил на торги помещения пустующего Дома печати на улице Коммунистической, 11 в центре Волгограда. Стартовая цена аукциона составляет почти 86,3 млн рублей с шагом 4,3 млн (5% от начальной стоимости), сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информационное сообщение облкомимущества.

На предыдущий открытый аукцион по продаже помещений Дома печати, который проводился 18 октября 2021 года, не было подано ни одной заявки – торги признали несостоявшимися. Сейчас заявки от претендентов на покупку 15-ти помещений общей площадью более 5000 кв. м принимаются до 29 апреля. Их рассмотрят 6 мая, а спустя шесть дней подведут итоги аукциона.

Напомним, избавиться от малоликвидного имущества администрация Волгоградской области пытается уже пять лет. Изначально объект недвижимости выставлялся на торги за 40 млн рублей, затем цена неоднократно снижалась.

13-этажный Дом Печати, построенный в 1960 году рядом с железнодорожным вокзалом Волгоград-1, является объектом культурного наследия регионального значения. Здание, в котором в советское время и вплоть до 2000-х годов, располагались редакции местных газет, уже долгие годы обесточено, не отапливается и постепенно разрушается.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
31.03.2022 11:19
Общество 31.03.2022 11:19

0
Далее
Общество
31.03.2022 10:19
Общество 31.03.2022 10:19

0
Далее
Общество
31.03.2022 07:53
Общество 31.03.2022 07:53

0
Далее
Общество
30.03.2022 21:27
Общество 30.03.2022 21:27

0
Далее
Общество
30.03.2022 20:26
Общество 30.03.2022 20:26

0
Далее
Общество
30.03.2022 19:55
Общество 30.03.2022 19:55

0
Далее
Общество
30.03.2022 18:15
Общество 30.03.2022 18:15

0
Далее
Общество
30.03.2022 17:19
Общество 30.03.2022 17:19

0
Далее
Общество
30.03.2022 15:40
Общество 30.03.2022 15:40

0
Далее
Общество
30.03.2022 15:35
Общество 30.03.2022 15:35

0
Далее
Общество
30.03.2022 14:14
Общество 30.03.2022 14:14

0
Далее
Общество
30.03.2022 13:52
Общество 30.03.2022 13:52

0
Далее
Общество
30.03.2022 13:21
Общество 30.03.2022 13:21

0
Далее
Общество
30.03.2022 13:17
Общество 30.03.2022 13:17

0
Далее
Общество
30.03.2022 13:16
Общество 30.03.2022 13:16

0
Далее

Лента новостей

11:26
«Девочка осталась совсем одна»: репортаж из села под Волгоградом, где нашли мертвой школьницуСмотреть фотографии
11:22
МегаФон увеличивает емкость резерва облачной инфраструктуры в семь разСмотреть фотографии
11:19
Зловонная атака: с базы в Волгограде выкинули сотни мешков с гниющим лукомСмотреть фотографии
10:41
«Наши бычки и тёлочки не хуже заграничных»: волгоградский фермер рассказал о ценности отечественной мраморной говядиныСмотреть фотографии
10:39
Фура выбросила легковушку с Третьей продольной возле кладбища в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:34
В Волгограде уроженец Узбекистана надругался над двухлетней дочерьюСмотреть фотографии
10:19
Ученики вернулись в отремонтированную после пожара школу в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:50
В Волгоградской области разработали меры по защите экономики от санкцийСмотреть фотографии
09:36
У двоих жителей Волгограда изъяли поддельные сигареты на 19 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
09:20
Заброшенный Дом печати в Волгограде выставили на аукцион за 86 млн рублейСмотреть фотографии
09:17
В Котово Волгоградской области сгорела фекальная станцияСмотреть фотографии
09:14
В гостинице «Старт» в Волгограде нашли мертвой беженку из ЛуганскаСмотреть фотографии
08:04
В Волгоградской области на 15 копеек подешевело дизтопливоСмотреть фотографии
07:53
В трех районах Волгограда частично отключат свет 31 мартаСмотреть фотографии
21:27
Волгоградская область закупает сотни тестов для определения ВИЧ-инфекцииСмотреть фотографии
20:26
Капитан и ефрейтор из Волгограда погибли в ходе спецоперацииСмотреть фотографии
19:55
В Волгоградской области набирают пограничниковСмотреть фотографии
19:39
Жару +22 градуса прогнозируют синоптики на 31 марта в Волгограде и областиСмотреть фотографии
19:26
Дешево и сердито: чиновники нашли в Волгограде мыло и зубную щетку по 15 рублейСмотреть фотографии
19:14
«Нелюдимый» сотрудник МУП «Метроэлектротранс» не смог через суд восстановиться на работеСмотреть фотографии
18:48
В Волгоградской области осудят ОПГ браконьеров за незаконный вылов рыбыСмотреть фотографии
18:15
На рокадную дорогу в Волгограде возвращается круговая развязкаСмотреть фотографии
17:58
Гражданин Турции получил за звонок с телефона волгоградца 3 года строгачаСмотреть фотографии
17:34
«Надоело жить одним днем»: волгоградские перевозчики предрекли повторение проблем с маршруткамиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:33
Дело о кровавом ДТП у сломанного КамАЗа дошло до волгоградского судаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:19
Волгоградки перестали рожать в роддоме №1 в Тракторозаводском районеСмотреть фотографии
16:51
Дороже ананасов: цена на соцкапусту бьет рекорды в магазинах ВолгоградаСмотреть фотографии
16:48
Доездились: водителей электросамокатов обязали соблюдать ПДДСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде отмечается обвал цен на ноутбуки, телевизоры и гаджеты AppleСмотреть фотографии
15:35
Волгоградский центр ФМБА может заплатить полмиллиона за смерть пациенткиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 