Заброшенный Дом печати в Волгограде выставили на аукцион за 86 млн рублей

Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области выставил на торги помещения пустующего Дома печати на улице Коммунистической, 11 в центре Волгограда. Стартовая цена аукциона составляет почти 86,3 млн рублей с шагом 4,3 млн (5% от начальной стоимости), сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информационное сообщение облкомимущества.
На предыдущий открытый аукцион по продаже помещений Дома печати, который проводился 18 октября 2021 года, не было подано ни одной заявки – торги признали несостоявшимися. Сейчас заявки от претендентов на покупку 15-ти помещений общей площадью более 5000 кв. м принимаются до 29 апреля. Их рассмотрят 6 мая, а спустя шесть дней подведут итоги аукциона.
Напомним, избавиться от малоликвидного имущества администрация Волгоградской области пытается уже пять лет. Изначально объект недвижимости выставлялся на торги за 40 млн рублей, затем цена неоднократно снижалась.
13-этажный Дом Печати, построенный в 1960 году рядом с железнодорожным вокзалом Волгоград-1, является объектом культурного наследия регионального значения. Здание, в котором в советское время и вплоть до 2000-х годов, располагались редакции местных газет, уже долгие годы обесточено, не отапливается и постепенно разрушается.