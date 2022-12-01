В Волгограде с пятой попытки продали часть Дома печати за 25 миллионов

Общество 01.12.2022 06:19
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01.12.2022 06:19
Очередная попытка реализовать государственное имущество в виде части Дома печати в Волгограде, наконец, увенчалась успехом. Как сообщает ИА «Высота 102», 30 ноября прошли торги по продаже 15 помещений высотки, расположенной на Привокзальной площади, общей площадью более 5 тысяч квадратных метров. По итогам торгов победителем объявлено ООО «Полиграфический комбинат Царицын».
На этот раз комитет по управлению госимуществом Волгоградской области проводил торги без объявления цены. То есть участники могли заявлять любые ценовые предложения. Тут уже все зависело от фантазии и состоятельности претендентов на часть высотки в центре города. Поэтому на торгах зарегистрировалось довольно большое количество участников – было рассмотрено 13 предложений. Некоторые из них оказались весьма оригинальными – например, более пяти тысяч квадратов недвижимости некоторые участники оценили в 300, 350 и даже 92 тысячи рублей. Среди участников были как физические лица, так и юридические, а также индивидуальные предприниматели.
Самую высокую цену назначило за имущество в виде 15 помещений ООО «Полиграфический комбинат Царицын» - 25 миллионов 120 тысяч рублей. Теперь в течение пяти дней с покупателем будет заключен договор, а оплата в бюджет области должна поступить в течение 10 дней после сделки.
Напомним, комитет госимущества Волгоградской области четырежды предпринимал попытку реализации Дома печати на торгах. Однако один раз торги отменили без объяснения причин, а в других случаях они были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием желающих приобрести давно стоящий «мертвым грузом» объект. Причиной этого могла быть цена, которую просили за Дом печати – более 86 миллионов рублей. При этом минимальная цена также была ограничена определенной суммой – 43 миллионами рублей.
Однако на этот раз продавец изменил правила торгов, приняв решение о реализации имущества без объявления цены. Кстати, это условие пытались опротестовать в волгоградском УФАС, однако жалоба по итогам рассмотрения была признана необоснованной.
Справка. Дом печати, расположенный на улице Коммунистической, 11, является объектом культурного наследия регионального значения. 13-этажка была построена в 1960 году. До 2000-х годов здесь располагались редакции региональных СМИ. Однако со временем здание пришло в запустение, а коммуникации вышли из строя.
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