В Волге утонул волгоградец, его друга спасли





Трагическая история произошла сегодня рано утром в Волгограде. В 03:28 ч. 21 июня на пульт оперативного дежурного ГКУ «Служба спасения» поступил сигнал от единой дежурной диспетчерской службы 112 о том, что в Тракторозаводском районе в Волге тонет человек, передает V102.RU.

По сигналу на место происшествия выдвинулся спасатель Краснослободского поисково-спасательного подразделения. Оказалось, что пострадавшего уже вытащили из воды местные рыбаки. Прибывший на место сотрудник передал потерпевшего бригаде скорой помощи, успев получить от него информацию, что ранним утром мужчина оказался в воде, спасая тонущего друга.



Водолазы, действительно, в ходе обследования дна нашли тело утонувшего. Спасатели вновь напоминают, что незнание и несоблюдение правил безопасного поведения на водоемах может стоить жизни.



Фото ГКУ Служба спасения VK.com



