Спорт

Волгоградка Яна Заикина стала чемпионкой турнира в составе Академии Алины Кабаевой

Спорт 20.06.2025 06:37
0
20.06.2025 06:37


14-летняя волгоградская спортсменка Яна Заикина выиграла золотую и серебряную медали по итогам второго этапа международного турнира по художественной гимнастике «Кубок сильнейших», который прошел в поселке Сириусе Краснодарского края c 16 по 18 июня. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Академию «Небесная грация», в составе которой выступала Заикина, участниками соревнований стали представительницы восьми стран.

Юные гимнастки из России, США, Узбекистана, Армении, Беларуси, Вьетнама, Кыргызстана и ОАЭ боролись за награды «Кубка сильнейших». В многоборье Заикина показала результат 105.20 балла, что позволило ей занять второе место, а победительницей программы стала София Ильтерякова (107. 20). А вот в упражнении с мячом Заикина выступила очень уверенно, оставила позади себя главных конкуренток и стала обладательницей золотой медали.

Отметим, основательницей и президентом ​​​Академии художественной гимнастики «Небесная грация» является именитая в прошлом спортсменка и олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

21 и 22 июня Заикина в составе «Небесной грации» выступит на международных соревнованиях International Rhythmic Interclub 2025 в Мексике.

​​​​Фото: ​​​Академия художественной гимнастики «Небесная грация» /t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
19.06.2025 21:16
Спорт 19.06.2025 21:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.06.2025 08:45
Спорт 19.06.2025 08:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.06.2025 11:21
Спорт 18.06.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.06.2025 07:19
Спорт 18.06.2025 07:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.06.2025 21:10
Спорт 17.06.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.06.2025 16:44
Спорт 17.06.2025 16:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.06.2025 16:04
Спорт 17.06.2025 16:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.06.2025 15:33
Спорт 17.06.2025 15:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.06.2025 21:16
Спорт 16.06.2025 21:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.06.2025 06:10
Спорт 15.06.2025 06:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.06.2025 19:20
Спорт 13.06.2025 19:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.06.2025 11:05
Спорт 12.06.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.06.2025 08:46
Спорт 12.06.2025 08:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.06.2025 20:04
Спорт 11.06.2025 20:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.06.2025 19:00
Спорт 11.06.2025 19:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

06:37
Волгоградка Яна Заикина стала чемпионкой турнира в составе Академии Алины КабаевойСмотреть фотографии
06:10
Росавиация сняла ограничения с аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
22:15
Волгоградка сняла на видео работу ПВО, ее задержалиСмотреть фотографииCмотреть видео
21:46
Дорожника оштрафовали за покалеченный в яме автомобиль под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:34
Под Волгоградом похоронят погибшего на СВО бойца с позывным «Калина»Смотреть фотографии
21:16
Волгоградская штангистка Альбина Эсанова взяла две бронзы на молодежном первенстве РФСмотреть фотографии
20:48
Под Волгоградом чиновников уличили в разбазаривании сельхозземельСмотреть фотографии
20:21
Дачный паром запускают под Волгоградом после ремонтаСмотреть фотографии
19:58
Четырнадцатый БПЛА уничтожили над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
19:33
Муниципальному приюту МБУ «Северное» пять лет: история важной для Волгограда службыСмотреть фотографии
19:11
Крепкий ветер просушит Волгоград после проливных дождей и грозСмотреть фотографии
18:29
Власти заявили о починке водовода: воду в Котово ждут утром 20 июняСмотреть фотографии
18:14
«Соседи слышали много хлопков ночью»: неизвестные расстреляли автомобиль волгоградкиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:48
Росавиация отменила план «ковёр» в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
17:13
Волгоградца, зарезавшего жениха перед свадьбой, заключили под стражуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:58
Два БПЛА самолетного типа сбиты военными в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:55
В Михайловке у стрелявшего в кафе рецидивиста изъяли автомат, дробовик и два пистолетаСмотреть фотографии
16:37
В волгоградском Котово оперативно устраняют течь на водоводеСмотреть фотографии
16:30
Корпорация «Синергия» поможет подтянуть образование в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:28
Вопросы госнацполитики обсуждают в Волгограде чиновники и силовики ЮФОСмотреть фотографии
16:25
Росавиация в третий раз закрыла аэропорт ГумракСмотреть фотографии
16:06
Волгоградцам напомнили о мерах безопасности при обнаружении БПЛАСмотреть фотографии
15:53
В Волгограде силовики устроили «смотрины» мигрантам на стройплощадкахСмотреть фотографииCмотреть видео
15:19
В Волгограде на хозяйку мебельной фирмы возбудили дело из-за обмана клиентовСмотреть фотографии
14:39
Губернатор Бочаров прокомментировал дневной налёт четырёх БПЛА на регионСмотреть фотографии
14:29
Небо над Волгоградом вновь открыли для полетовСмотреть фотографии
14:21
1440 обеспечит сеть наземных станций Билайна спутниковой связью нового поколенияСмотреть фотографии
14:20
Компания волгоградского экс-депутата лишилась лицензии на работу с отходамиСмотреть фотографии
14:19
«На пол, руки за голову»: в Камышине и Петров Вале силовики пришли с проверкой к цыганамСмотреть фотографииCмотреть видео
14:10
Четыре самолета отменили в Волгограде из-за пролетов БПЛАСмотреть фотографии
 