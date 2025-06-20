Волгоградка Яна Заикина стала чемпионкой турнира в составе Академии Алины Кабаевой





14-летняя волгоградская спортсменка Яна Заикина выиграла золотую и серебряную медали по итогам второго этапа международного турнира по художественной гимнастике «Кубок сильнейших», который прошел в поселке Сириусе Краснодарского края c 16 по 18 июня. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Академию «Небесная грация», в составе которой выступала Заикина, участниками соревнований стали представительницы восьми стран.





Юные гимнастки из России, США, Узбекистана, Армении, Беларуси, Вьетнама, Кыргызстана и ОАЭ боролись за награды «Кубка сильнейших». В многоборье Заикина показала результат 105.20 балла, что позволило ей занять второе место, а победительницей программы стала София Ильтерякова (107. 20). А вот в упражнении с мячом Заикина выступила очень уверенно, оставила позади себя главных конкуренток и стала обладательницей золотой медали.





Отметим, основательницей и президентом ​​​Академии художественной гимнастики «Небесная грация» является именитая в прошлом спортсменка и олимпийская чемпионка Алина Кабаева.





21 и 22 июня Заикина в составе «Небесной грации» выступит на международных соревнованиях International Rhythmic Interclub 2025 в Мексике.





​​​​Фото: ​​​Академия художественной гимнастики «Небесная грация» /t.me