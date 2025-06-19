Под Волгоградом чиновников уличили в разбазаривании сельхозземель

В Волгоградской области по иску прокуратуры оспорена сделка по незаконной передаче в аренду вне конкурса более 160 га земель сельскохозяйственного назначения. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, администрация Садовского сельского поселения Быковского района в апреле 2024 года без проведения аукциона заключила с гражданином договор аренды земельного участка площадью 160 га из состава земель сельскохозяйственного назначения. Однако размер участков, которые могут быть переданы гражданам, составляет всего 2,5 га.
Суд удовлетворил требования прокуратуры и признал сделку недействительной. Прокуратура намерена проконтролировать исполнение решения по мере вступления его в законную силу.